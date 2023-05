Ministerstvo zdravotníctva chce zvyšovať povedomie o zriedkavých chorobách

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

BRATISLAVA - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR chce rozvíjať informovanosť a rozširovať vzdelávanie o zriedkavých chorobách. Rovnako aj rozširovať a skvalitňovať diagnostiku, liečbu a starostlivosť o pacientov s týmto ochorením. Vyplýva to z akčného plánu Národného programu zdravotnej starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami do roku 2030 (NP 2030) na tento a nasledujúci rok, ktorý v stredu schválila vláda.