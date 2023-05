Vyčíňanie medveďa pri Očovej: Roztrhal dve teliatka, otrasný objav na lúke! Miestni žijú v strachu

Archívne video: Medveď sa promenádoval len kúsok od centra mesta Tisovec

Síce obyvatelia nemali s medveďom problémy celé roky, v poslednej dobe je všetko inak. Medveď sa v blízkosti obydlí pohybuje dokonca aj za bieleho dňa. Miestni sa boja chodiť aj na lúku neďaleko domov, lebo zviera sa môže ukrývať vo vysokej tráve, našli tam jeho stopy. Upozornila na to TV JOJ.

Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

Medveď už zlikvidoval dve teliatka. "Bolo to veľmi nepríjemné, zasiahlo nás to," uviedla pre portál majiteľka dobytka Katarína Šotík Cerovská. Nezastavil ho ani elektrický oplotok. "On keď to raz prejde, tak to prejde znova. Bude sem chodiť ako do špajze," obáva sa sratosta Rudolf Huliak. Na miesto umiestnili aj fotopascu.

Ľudia v obavách radšej zostávajú doma. Mnohí vraj prepadli panike. Na lúke pri potoku totiž našli stopy kde medveď ležal a aj kde zožral jedno z teliat. Na mieste bol aj zásahový tím. Domáci sa však rozhodli konať aj sami. Chránená krajinná oblasť Poľana zvýšila v lokalite monitoring, s poľovníkmi si rozdelili služby a majer strážia. Medveďa môžu nateraz však len plašiť.