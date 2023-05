Expremiér má ľavé ruky? Oprava v domácnosti nevyšla, katastrofa, veď vyhodil celý blok v činžiaku!

Je evidentné, že expremiérovi kládli otázky aj ľudia z jeho blízkeho okolia, ktorí ho zrejme poznajú detailnejšie, ako vzdialení voliči z iných kútov Slovenska. Jeho trapas si však, aj vďaka klebetám, zapamätal jeden z tých, ktorý otázku položil.

Celý blok odrazu zhasol

"Je pravda, že ste raz doma niečo opravovali a vyhodili ističe v celej bytovke?" písalo sa v jednej otázke, pri ktorej čítaní sa už Heger automaticky pousmial. Bolo evidentné, že aj keď otázka nebola úplne celá pravdivá, incident sa skutočne stal.

VIDEO Heger vyhodil ističe v celom bloku, priznal sa s tým priaznivcom v otázkach:

Celý blok musel čakať až na príchod správcu

"No... je to čiastočne pravda," začal pomerne neochvejne Heger. "Nebolo to v celej bytovke, ale iba v našom bloku. Všetky byty nad a pod nami. Ale áno. Týkalo sa to všetkých poschodí a museli sme zavolať správcu, aby dole odblokoval ten hlavný istič," priznal nakoniec trápny moment Heger.