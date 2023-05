Heger dostal košom: Žiadne spájanie nebude, potenciálni partneri zaradili spiatočku! Matovič ide premenovávať hnutie

BRATISLAVA - Mimoparlamentná strana Demokrati sa nedohodla na spoločnom postupe so stranami Modrí – Európske Slovensko, Most-Híd a Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana. Informoval o tom predseda strany Eduard Heger. Líder hnutia OĽaNO Igor Matovič verí, že jeho hnutiu spájanie vyjde, prvým krokom je zmena názvu, o ktorú dnes požiada. Na politickej scéne to jednoducho žije.

"Demokrati dali férovú ponuku na spoločný postup, ostatné strany ju odmietli a chcú ísť samostatne," skonštatoval Heger. Priblížil, že k rokovaciemu stolu išli s ponukou pomerného rozdelenia kandidátky a nákladov na kampaň na základe preferencií za posledné mesiace. "Napriek tomu, že spomedzi menovaných sme preferenčne najsilnejšia strana, boli sme ochotní rokovať aj o pozícií lídra kandidátky," poznamenal s tým, že cieľom je zabrániť prepadu demokratických hlasov a návratu vlády chaosu, Smeru a oligarchie.

Odmietnutie ponuky Hegera mrzí. "Spolupráca sa vynútiť nedá. Ak sa tak rozhodli, tak to rešpektujeme a sústredíme sa na svoju ponuku alternatívy pokoja, hodnôt a konštruktívnej spolupráce. Želáme im všetko dobré. V prípade, že si to rozmyslia, u Demokratov majú dvere otvorené," dodal predseda strany.

Jediným riešením pred septembrovými parlamentnými voľbami je podľa predsedu OĽaNO spájnie menších strán. Nespresnil, s kým konkrétne sa chce spájať, ale povedal, že rokujú s Kresťanskou úniou, so stranou NOVA, ktorú zakladal Danel Lipšic a so stranou Za ľudí. Už dnes by mal požiadať ministerstvo vnútra o zmenu názvu hnutia.