Meteorológovia varujú: Slnečné víkendové dni poznačia búrky! Na TÝCHTO miestach s nimi podvečer rátajte

aktualizované 16.00: Najteplejšie bolo dnes v Dudinciach a v Senici, kde sa teplota vyšplhala na 27,1 stupňa Celzia.

Víkend praje výletom do prírody, na severozápade buďte podvečer opatní

Ak sa chystáte do prírody, výlet by sa vám mal vydariť a užijete si naozaj luxusné počasie s teplotami od 22 do 27 stupňov Celzia. Popoludní a podvečer sa však môže začať tvoriť kopovitá oblačnosť a nie sú vylúčené prehánky a búrky z tepla. V nížinách by vás prekvapiť nemali, hrozia najmä na horách, informuje portál imeteo.sk. Z numerických modelov vyplýva, že očakávať ich možno predovšetkým v severnej polovici stredného, prípadne západného Slovenska. Mohli by byť aj silnejšie a dokonca treba rátať s krúpami.

V tento deň si užijeme búrok najviac

Kým víkend a pondelok by mali byť pokojnejšie a búrky sa vyskytnú skôr sporadicky a na horách, v utorok bude cez Európu postupovať studený front. Ten prinesie početnejšie búrky nielen na hory, budú plošnejšie a silnejšie. Ani napriek studenému frontu by sa však nemalo výraznejšie ochladiť a teploty nad 22 stupňov a vyšši by sa mali udržať.