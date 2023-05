Poslanci ukončili piatkové rokovanie návrhom na pomoc tehotným ženám článok

Cieľom návrhu je podľa Záborskej vytvorenie podporných opatrení pre tehotnú ženu v prípade hlavne neplánovaného tehotenstva. Navrhuje napríklad, aby zariadenie núdzového bývania mohli využívať aj tehotné matky, a to po dobu tehotenstva a troch rokov od pôrodu, ak sa o dieťa osobne starajú.

Navrhuje tiež zavedenie nového príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa, na ktorý by vznikal nárok v prípade, že by sa narodilo dieťa so zdravotným znevýhodnením. Chce tiež okrem iného premenovať pojem "umelé prerušenie tehotenstva" na a "umelé ukončenie tehotenstva". Poslankyňa Jana Bittó Cigániková (SaS) reagovala, že návrh nie je vôbec pomocou ženám, je to podľa nej spôsob, ako obmedziť prístup k interrupciám. Z návrhu podporuje len možnosť utajeného pôrodu.