Na čo čaká Čaputová? S oznámením kandidatúry mala predbehnúť Kisku, namiesto toho nastalo pridlhé ticho

BRATISLAVA - Už sa jej minul čas. Aspoň podľa toho, čo vopred avizovala. Reč je o prezidentke Zuzane Čaputovej, ktorá ako prvá žena na Slovensku vstúpila do Prezidentského paláca ako hlava štátu. Jej opätovná kandidatúra je veľkou neznámou, aj keď mnohí očakávajú, že sa na to Čaputová opäť dá. Mnohých však znepokojuje to nekonečné ticho, ktoré panuje okolo oznámenia opätovnej kandidatúry, ktoré už malo dávno prísť, no zatiaľ ani srnky netušia, kedy to bude.

Tému opätovnej kandidatúry prezidentky riešil portál TVnoviny.sk. Ten pripomína, že hlava štátu sa už pred mesiacmi zaviazala k tomu, že opätovnú kandidatúru a postoj k nej prezradí Čaputová určite skôr, ako to urobil Andrej Kiska. Už teraz je však podľa kalendára jasné, že tento termín nestihla. To, že sa tento čas už dávno minul, okomentoval podobne aj politológ Radoslav Štefančík.

Vyjadrenie z marca je k tejto téme posledné najaktuálnejšie

"Ešte mám nejaký čas rozhodnúť sa. Chcem vyslať signál, že to rozhodovanie a zvažovanie je maximálne zodpovedné," práve toto bolo najčastejšie citované vyjadrenie Čaputovej k danej téme, ktoré pochádza z polovice marca. Upriamovala pozornosť aj na to, že si musí všetko "potrebné citlivo zvážiť".

Jar mala byť rozhodujúca, Čaputovej zobrala čas aj vládna kríza

Prezidentka poukázala na to, že práve ročné obdobie jar bude kľúčovým, kedy sa k tejto otázke plnohodnotne vyjadrí. Tento termín prezidentka už zjavne nestíha, no na druhej strane sa jej nedá uprieť to, že vládna kríza stroskotala na jej hlavu, a ona musela okamžite riešiť celú situáciu vymenovaním úradníckej vlády, ktoré jej určite zobralo podstatný čas na rozhodovanie.

Kiska sa k predmetnej veci vyjadril 15. mája, čo bolo desať mesiacov pred voľbami. Tento termín už Čaputová nestíha, keďže v pondelok bol približne podobný čas od blížiacich sa prezidentkých volieb 2024. Problematické je však aj to, že ani Prezidentský palác sa k týmto otázkam podľa portálu nevyjadruje.

Politológ súhlasí, že sa mala rozhodnúť skôr

Aj politológ Radoslav Štefančík súhlasí s tým, že hlava štátu sa mala o predmetnej veci rozhodnúť už dávno. Prezidentka podľa neho navyše tým, že ešte neprezradila svoju politickú budúcnosť, komplikuje situáciu ostatným možným kandidátom, ktorým sa potom kráti čas na kampaň. "Už len v úcte k potenciálnym kandidátom, hodnotovo podobným, ako je ona sama, sa už mohla rozhodnúť dávno. Vo vzťahu k hodnotovo odlišným kandidátom je úplne zbytočné naťahovať čas. Oni s tým už totiž počítajú, inak by do nej nebúšili hlava nehlava," zhodnotil politológ Radoslav Štefančík.

Čaputová ako účastník straníckeho zápasu

Čaputovej preferencie môžu navyše ísť závratným spôsobom dole, keďže vymenovaním úradníckej vlády sa podľa odborníka vrhla nedobrovoľne do straníckeho zápasu. "Zobrala na seba riziko, že prípadné nedostatky predsedu vlády či ministrov budú vytýkať hlavne Zuzane Čaputovej. Ale bola by to zlá prezidentka, keby svoje vlastné politické záujmy kládla nad záujmy krajiny," pokračuje Štefančík.