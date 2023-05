Zájazd dôchodcov sa tešil na výlet: Tragická zrážka im obrátila život naruby! Nehoda na diaľnici D2 stále doznieva

MALACKY – Pondelková tragická nehoda na diaľnici D2 v smere do Českej republiky bola sprevádzaná množstvom informácií. Deň po nehode je už celé dianie jasnejšie a napriek stále pokračujúcemu vyšetrovaniu je väčšina udalostí už viac než jasná. Čo v skutočnosti stálo za vznikom tejto tragédie a ako sa s tým vysporiadali slovenské záchranné zložky sa tak môžete dočítať v nasledujúcich riadkoch...

V pondelok (16. 5.) krátko pred obedom celým Slovenskom otriasla správa o tragickej nehode. Na diaľnici D2 došlo ku kolízii autobusu plného maďarských turistov a kamiónu, do ktorého mal autobus podľa našich informácii naraziť v rýchlosti až 100 km/h. K nehode došlo po tom, ako sa nákladné auto pokúšalo zaradiť do premávky na diaľnici. Zábery zlisovaného čela autobusu pôsobili katastrofálne už pri zverejnení prvých záberov. Desivá bilancia nehody však nakoniec ukázala 59 zranených a jednu obeť, ktorej už lekári pomôcť nedokázali.

Maďarskí turisti z mesta Miškovec sa mali vydať na rekreačný výlet do Prahy, pričom väčšina cestujúcich mala byť v staršom veku. Nikto z rekreantov však netušil, čo ich čaká. K nehode došlo neďaleko obce Závod, pričom polícia neskôr informovala, že prvé hlásenie o zrážke obdržali už o 10:33. Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva (KR) Policajného zboru (PZ) v Bratislave Jany Šimunkovej alkohol v rozhodujúcom momente rolu nezohral.

Zasahovali desiatky hasičov a sanitiek: Do akcie vyleteli aj tri vrtuľníky! Zmätok sprevádzali kilometrové kolóny

Podľa hovorkyne Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OSZZ) SR Aleny Krčovej malo krátko po nehode na mieste zasahovať až 12 sanitiek so záchrannými tímami. Do terénu vyštartovali aj 3 záchranárske vrtuľníky, ktoré prevážali pacientov s najvážnejšími zraneniami do rôznych nemocníc, niektoré z nich sa museli na miesto nehody dokonca vrátiť.

Podľa hovorkyne Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Kataríny Križanovej malo na mieste zasahovať aj viac ako 30 hasičov z Malaciek a Bratislavy. Zraneným cestujúcim mali prvú pomoc poskytovať aj v evakuačnom autobuse HaZZ a stane Záchrannej brigády HaZZ v Malackách, ktoré záchranné zložky rozostavili na mieste tragickej nehody.

Podľa informácií dostupných na portály Stellacentrum malo byť na hlavnej trase Bratislava - Česká republika zdržanie vyše 60 minút, pričom polícia sa snažila premávku aktívne regulovať odkláňaním na iné úseky.

Po nehode sú niektorí stále v ohrození života...

O aktuálnom vývoji po nehode informovala v utorok (16. 5.) hovorkyňa Univerzitnej nemocnice v Bratislave (UNB) Eva Kliská. „V Univerzitnej nemocnici Bratislava je po hromadnej nehode na D2 hospitalizovaných 12 pacientov z toho traja sú v kritickom stave na umelej pľúcnej ventilácii. Dvoch pacientov, ktorí majú ľahšie poranenia plánujeme dnes prepustiť do domácej liečby. Ostatní majú stredné ťažké až ťažké zranenia, ktoré si vyžadujú hospitalizáciu," priblížili aktuálny stav.

Dodáva, že v pondelok ošetrili osem ťažko zranených, dvoch stredne ťažko zranených a 19 ľahšie zranených pacientov. Prízvukuje, že tímy zdravotníkov v UNB odviedli profesionálnu prácu a poskytli zdravotnú starostlivosť na najvyššej úrovni, pričom sa postarali až o 29 pacientov.