Kauzu okolo hotela Carlton sa nepodarilo otvoriť ani na 12. pokus

"Obvineným sa kladie za vinu, že ešte v roku 2017 sa mali dopustiť trestného činu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku v štádiu pokusu. Svojím konaním mali spôsobiť škodu vo výške minimálne 44 miliónov eur," konštatovala prokurátorka Úradu špeciálnej prokuratúry Martina Kellerová. Obžalovaným v prípade uznania viny hrozí za tento trestný čin dolná hranica trestnej sadzby, minimálne desať rokov.

Obžalobu na súd podali v máji v roku 2020. Do vytýčených termínov zasiahla pandémia nového koronavírusu a s tým súvisiace obavy obžalovaných, výmena obhajcov a naposledy tiež zmena samosudcu. Ten, ktorý v tejto trestnej veci pôvodne predsedal, postúpil na Najvyšší súd SR a nový potreboval čas na naštudovanie spisu. "Ak by súd nevidel dôvody na odročenie, neodročil by pojednávanie," poznamenala pre médiá Irena Sopková, obhajkyňa Zuzany K.