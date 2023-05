Najskôr hádka, potom útok nožom: Pri obchodnom centre v Košiciach muž dobodal dvoch ľudí! Zranil aj seba

"Záchranné zložky zasahovali v košickej mestskej časti Nad jazerom, kde v okolí jedného z obchodných centier došlo k zraneniu. Na miesto udalosti, kde sa podľa oznámenia mali nachádzať dvaja ľudia bodnutí nožom, boli operačným strediskom ihneď vyslané hliadky Pohotovostnej motorizovanej jednotky Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach. Po ich príchode sa na mieste nachádzali dvaja zranení muži s bodnými poraneniami, ktorým policajti ihneď poskytli prvú pomoc a privolali rýchlu zdravotnú pomoc (RZP)," priblížila hovorkyňa. Ďalšia policajná hliadka podozrivého spozorovala v blízkosti obchodného centra. Za použitia donucovacích prostriedkov, keďže kládol aktívny odpor, ho zadržali. Keďže mal na ruke rezné rany, ktoré si spôsobil sám počas útoku nožom, policajti aj jemu poskytli zdravotnú pomoc.

"Všetky tri osoby si so zraneniami do opatery prevzali pracovníci RZP a boli prevezené do košických nemocníc. Prevoz podozrivého muža, 37-ročného Košičana, bol aj za asistencie policajnej hliadky. Nôž, ktorým podozrivý muž útočil, policajti na mieste zaistili," doplnila Mésarová.

Následne na miesto udalosti vyslali policajný vyšetrovací tím a kriminalistický technik zaistil stopy, ktoré podrobia expertíze. Polícia miesto udalosti zadokumentovala a vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Košiciach v tejto súvislosti začal stíhanie pre trestný čin výtržníctva v súbehu s trestným činom ublíženia na zdraví v štádiu pokusu ťažkej ujmy. Mésarová upozornila, že útok nožom na jedného z mužov smeroval na životne dôležitý orgán.

"Podľa predbežných lekárskych správ jeden zo zranených, 27-ročný muž, utrpel bodné poranenie v oblasti dolnej končatiny s predpokladanou dobou liečenia do desiatich dní. Druhý, 23-ročný muž, utrpel bodné poranenie v oblasti hrudníka s predpokladanou dobou liečenia do jedného týždňa," doplnila hovorkyňa s tým, že polícia v súčasnosti vykonáva potrebné procesné úkony a zisťuje bližšie okolnosti incidentu.