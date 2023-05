Legislatíva by mohla určiť definíciu zraniteľnej domácnosti

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

BRATISLAVA - Zraniteľná domácnosť by mohla byť definovaná ako domácnosť, ktorá nepresahuje hranicu 80. percentilu rozdelenia ekvivalentných čistých príjmov slovenských domácností alebo 85. percentilu a aspoň jeden člen domácnosti patrí do niektorej zo zraniteľných skupín. Vyplýva to z návrhu upravujúceho definíciu zraniteľnej domácnosti z dielne dočasne povereného ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina), ktorý v piatok schválila vláda.