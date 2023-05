Opaľovacia sezóna je tu: TIPY, ako hnedá pokožka vydrží čo najdlhšie! Myslite aj na zdravie, vsaďte na tieto potraviny

BRATISLAVA – Opaľovanie sa v soláriách je populárne, pretože mnoho ľudí ho považuje za bezpečnejšie a zdravšie. Je to naozaj tak? Pri získavaní hnedšej pokožky si mnoho ľudí neuvedomuje riziká, ktoré môže žiarenie spôsobiť a ako toto riziko minimalizovať. Tu je niekoľko tipov!

Ako podotkli vedci z Harvard Health Publishing, žiarenie, či už zo slnečných lámp alebo solárií, je škodlivé a je spojené s rakovinou kože a inými druhmi poškodenia kože. Ide najmä o predčasné starnutie kože. Za opálenie kože sú zodpovedné UVA lúče, ktoré sú súčasťou UV spektra a prenikajú hlboko do pokožky. UVB lúče poškodzujú povrchové vrstvy kožných buniek a spôsobujú spálenie. V minulosti ľudia verili, že práve UVB spôsobujú rakovinu kože, keďže spôsobujú spálenie. Vedci v 80. rokoch prišli na to, že to tak nie je. Riziko rakoviny kože spôsobujú aj UVA lúče. V soláriách je intenzita UVA žiarenia až trikrát intenzívnejšia, než je pri prirodzenom svetle a dokonca aj intenzita UVB sa približuje k hodnotám, ktoré sú u slnečného svetla.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Getty Images

Opaľovanie sa vonku, a dokonca aj s opaľovacím krémom, nie je úplne bez rizika. Riziká sa dajú zredukovať rýchlejším pobytom na slnku a kratšiemu vystaveniu UV žiareniu. Tu je niekoľko tipov na rýchlejšie opálenie a niekoľko preventívnych opatrení, na ktoré treba dávať pozor.

1. Používajte opaľovací krém s SPF 30

Vždy používajte opaľovací krém so širokospektrálnou UV ochranou minimálne 30 SPF. Nikdy nepoužívajte opaľovací olej, ktorý ochranu pred slnkom neobsahuje. Nezabudnite sa natrieť opaľovacím krémom do 20 minút od pobytu na slnku. SPF 30 je dostatočne silný faktor na tom, aby blokoval UVA a UWB lúče, ale nie taký silný, aby ste nechytili bronz. Natrite sa dostatočným množstvom krému do všetkých častí tela.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Getty Images

2. Polohy pri opaľovaní meňte častejšie

Častá zmena polohy pri opaľovaní vám pomôže vyhnúť sa spáleniam kože na určitých miestach a bronz chytíte rovnako na všetky časti.

3. Potraviny, ktoré obsahujú betakarotén

Ak zaradíte do svojho jedálnička potraviny ako mrkva, batáty alebo kel, znížite riziko spálenia pokožky.

4. Nezostávajte na slnku príliš dlho

Nezostávajte vonku dlhšie, než je čas potrebný na tvorbu melanínu. Melanín je pigment zodpovedný za opálenie. Každý z nás má hraničný bod, ktorý by nemal prekročiť. V priemere sú to u ľudí 2 až 3 hodiny. Po tomto čase už vaša pokožka nechytí tmavší odtieň a spálite sa.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Getty Images

5. Jedzte potraviny bohaté na lykopén

Potraviny ako paradajky, guava a melón obsahujú práve tento antioxidant. Menšia štúdia z roku 2011 ukázala, že lykopén pomáha prirodzene chrániť pokožku pred UV žiarením.

6. Vyberte si vhodný čas na opaľovanie

Ak je vašim cieľom sa opáliť rýchlo, buďte na slnku vtedy, kedy je najsilnejšie. Obvykle je to medzi obedom a 15:00. Myslite však na to, že riziká, ktoré slnko prináša, sú práve v tomto čase najväčšie. Ak máte veľmi svetlú pokožku, opaľujte sa ráno alebo po 15-tej hodine, aby nedošlo k spáleniu.

7. Vyberte si vhodné oblečenie

Ak chcete, aby vaše ramená a ruky cez leto vynikali hnedým opálením, zvoľte si aj na bežné dni top, ktorý nemá rukávy alebo ramienka. Výberom vhodného oblečenia zabránite nežiadúcim pásikom.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Getty Images

8. Hľadajte tieň

Pri opaľovaní si dajte prestávky. Tie znížia pravdepodobnosť, že sa spálite a vaša pokožka si oddýchne od intenzívneho tepla.

9. Pripravte sa na opaľovanie

Ak zvolíte správnu prípravu pokožky ešte pred samotným opaľovaním, zvýšite tým pravdepodobnosť, že vaše opálenie vydrží dlhšie. Skúste si pred pobytom na slnku urobiť peeling. Vrchná vrstva kože, ktorá nebola exfoliovaná sa odlupuje. Zvoľte aj správnu starostlivosť o pleť aj po opaľovaní.

10. Skúste použiť olej s prirodzene sa vyskytujúcim SPF

Aj keď by nemali nahradiť váš bežný opaľovací krém, určité oleje ako avokádový, kokosový, malinový a mrkvový môžete použiť na extra dávku hydratácie a ochrany pred slnkom.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Getty Images

Pri opaľovaní nezabúdajte ani na pitný režim, ktorý by mal byť cez horúce dni na prvom mieste. Slnko a pobyt vonku oslabuje organizmus a dlhší čas bez vody môže spôsobiť kolaps organizmu. Samozrejme, hovoríme o čistej vode alebo limonáde. Vyhnite sa pitiu alkoholu, ten spôsobuje pravý opak - spôsobuje dehydratáciu. Ak trávite teplé dni pri vode, aplikujte opaľovací krém každé dve hodiny.

Máte radi opaľovanie alebo trávite teplé dni iným spôsobom? Dajte nám vedieť do komentára!