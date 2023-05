Lídri strán boli u prezidentky: Žiadny progresívny puč sa podľa Pellegriniho nechystá, vo vláde budú aj konzervatívci

Vláda odborníkov je veľmi dobre vyskladaná a vyvážená, keďže ju tvoria konzervatívni aj liberálni členovia. Predseda parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár to skonštatoval po stredajšom stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, ktorá ho oboznámila so zložením úradníckej vlády. Sme rodina sa podľa Kollára rozhodne, či vysloví kabinetu dôveru podľa programového vyhlásenia.

​​​​

"Musíme počkať na programové vyhlásenie vlády. Je veľmi dôležité, s čím prídu. Podľa toho sa rozhodneme, či takúto vládu podporíme alebo nie," uviedol Kollár. Súhlasí s prezidentkou, že vláda odborníkov by nemala riešiť kultúrno-etické otázky. Ako poznamenal Kollár, v prvom rade by mala pracovať na rozpočte, zamerať sa na čerpanie eurofondov a pripraviť predčasné voľby.

Šéf parlamentu si myslí, že vláda odborníkov "úplne v pohode" dovedie Slovensko do predčasných volieb. Politické nominácie v zostave odborníkov až na jednu nevidí. Narážal tak na medializované meno potenciálneho ministra vnútra Ivana Šimka, ktorý si však podľa Kollára pozastavil členstvo v strane a nie je aktívnym politikom. Prezidentka sa v stredu stretáva aj s ďalšími lídrami strán. Úradnícku vládu by mala menovať na budúci týždeň. Jej predsedom bude doterajší viceguvernér Národnej banky Slovenska Ľudovít Ódor.

Podpora úradníckej vlády bude záležať od programového vyhlásenia vlády, tvrdí Heger

Podpora úradníckej vlády bude záležať od programového vyhlásenia vlády. Informoval o tom Eduard Heger, dočasne poverený premiér a predseda mimoparlamentnej strany Demokrati, v ktorej pôsobí viacero poslancov parlamentu, vrátane ministrov, ktorí by sa do Národnej rady SR mali vrátiť po vymenovaní vlády odborníkov, po stredajšom stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Tá mu predstavila zloženie kabinetu.

"Pre nás je dôležitá práve kontinuita, vecí, ktoré naša vláda rozpracovala, ktoré sú prospešné pre Slovensko," uviedol Heger. Jeho nástupca vo funkcii Ľudovít Ódor, ktorý má úradnícku vládu viesť, podľa neho na stretnutí v paláci nebol.

Pellegriniho nevyrušujú žiadne mená úradníckej vlády

Predsedu mimoparlamentného Hlasu-SD a poslanca Národnej rady SR Petra Pellegriniho nevyrušujú žiadne mená nadchádzajúcej úradníckej vlády. Skonštatoval to po stredajšom stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, ktorá mu predstavila nominácie na členov kabinetu. Naďalej neplánuje vysloviť kabinetu dôveru. Sľubuje však podporu pri opatreniach na pomoc ľuďom či na riešenia krízových situácií.

"Má to šancu byť technicky lepšia vláda ako vláda Igora Matoviča a Eduarda Hegera, ale nemyslím, že to bude vláda, ktorá posunie Slovensko dopredu, na to nemá mandát. Skôr treba od nej očakávať upokojenie situácie a také pragmatické, technické, odborné riadenie dennodennej agendy štátu," komentoval Pellegrini. Zároveň dodal, že sa treba chystať na predčasné parlamentné voľby, kde si to rozdajú politické strany so svojimi programami.

Vláda odborníkov by sa podľa neho mala prioritne venovať plánu obnovy a eurofondom. Pripomenul tiež, že bude musieť aj pripraviť rozpočet a zabezpečiť kontrolu verejných financií. S prezidentkou sa zhodol, že kabinet by nemal prichádzať so žiadnymi kultúrnymi otázkami alebo ideologickými témami. Pellegrini zhodnotil, že kabinet budú tvoriť ľudia, ktorí by nemali mať žiadne politické ambície ani chuť zneužiť funkciu v predvolebnej kampani v prospech konkrétnej politickej strany. Ocenil, že vládu odborníkov má tvoriť minimum štátnych tajomníkov. Mala by tak podľa neho byť nezávislá od aktuálneho kabinetu. Budúci premiér Ľudovít Ódor sa so všetkými členmi budúcej vlády stretol a stotožnil sa s nomináciami, tlmočil Pellegrini slová prezidentky.

Sulík je spokojný najmä s nomináciou Ódora na premiéra

Predseda SaS Richard Sulík je spokojný najmä s nomináciou viceguvernéra Národnej banky Slovenska Ľudovíta Ódora na premiéra. Povedal to po stredajšom stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Zároveň sa nechcel vyjadrovať k menám nových ministrov, hlave štátu svoj názor na nich povedal. "Vo veľkej väčšine sú to solídne nominácie," podotkol Sulík.

"Pokiaľ prezidentka zohľadní rozhovor, ktorý som s ňou mal, tak platí to, čo sme sa vyjadrili dávnejšie, že takáto vláda dostane podporu poslancov SaS," povedal Sulík. Šéf SaS skonštatoval, že na Slovensku nie je jednoduché nájsť ministrov. "Ak tam nejdete len preto, aby ste sa zašívali a kradli, tak je to makačka," skonštatoval. Tímlídri strany sa k jednotlivým ministrom vyjadria po zverejnení finálneho zoznamu úradníckeho vládneho kabinetu. Sulík tiež nevedel, že Čaputová v stredu do paláca nepozvala predsedu Smeru-SD Roberta Fica. "Za tie jeho vyjadrenia by som ho tiež nepozýval. Možno by bolo dobré mu zaplatiť kurz slušného chovania. Každopádne je to rozhodnutie prezidentky, beriem na vedomie," podotkol.