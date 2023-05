Potravinárom by mohol štát odpustiť polročné poistné za pracovníkov

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

Zdroj: Topky - Vlado Anjel

BRATISLAVA - Potravinárom by štát mohol odpustiť poistné za ich pracovníkov za druhý polrok tohto roka. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení poslancov Smeru-SD, ktorý Národná rada (NR) SR v utorok posunula do druhého čítania. Právna úprava sa týka výroby niektorých potravín a nápojov, ktoré tvoria základný sortiment potravín na Slovensku.