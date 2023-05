AKTUÁLNE Prezidentka prelomila mlčanie: Úradnícka vláda bude skutočne realitou, potvrdila aj meno nového premiéra!

VIDEO Prezidentka Zuzana Čaputová vystúpila s prejavom o vláde odborníkov:

Slovenskom otriasa vládna a ústavná kríza

Eduard Heger uznal, že prezidentka Zuzana Čaputová jeho nápady na urovnanie krízy neprijala a Slovensko čaká úradnícka vláda

úradnícka vláda nenastúpi ešte tento týždeň, ale o týždeň neskôr , aby bol proces odovzdania rezortov hladší

novým premiérom vo vláde odborníkov bude skutočne ekonóm a viceguvernér NBS Ľudovít Ódor , potvrdila to samotná Čaputová

NAKA vyšetruje dotáciu, ktorú poskytlo ministerstvo životného prostredia Jána Budaja exministrovi Samuelovi Vlčanovi

Nový premiér - Ľudovít Ódor , viceguvernér NBS

Hegerova vláda bude ešte týždeň pôsobiť, keďže odovzdanie poverovacieho dekrétu nemá žiadnu právnu zmenu v tomto prípade vládnej krízy. Čaputová rovnako odmietla dezinformácie z úst niektorých politikov o "progresívnom puči" či "americkej ambasáde v paláci". Potvrdila tiež, že vládny kabinet odborníkov mala vybratý už dlhšie, a to na čele práve so spomínaným Ódorom.

"Opätovne zopakujem to, prečo som úradnícku vládu nevymenovala už skôr. Bolo to aj z toho dôvodu, že vláda Eduarda Hegera mala pripravené viaceré návrhy zákonov týkajúce sa Plánu obnovy, riešenia energetickej krízy, pomoci samosprávam a ľuďom najviac postihnutých chudobou. Som presvedčená, že tieto zákony boli v prospech Slovenska a vláda Eduarda Hegera mala väčšiu šancu ich v parlamente presadiť, čo sa prevažne aj stalo," zopakovala.

Prezidentka sa prihovára verejnosti ohľadom politickej krízy. "Návrhy premiéra Hegera na tomto už nič nemohli zmeniť," hovorí Čaputová o vláde odborníkov. "Voľby sú síce na konci septembra, no polroka je ešte dosť dlhá doba na to, aby takáto vláda odborníkov mohla stabilizovať situáciu a doviesť krajinu do volieb. K vymenovaniu novej vlády pristúpim nie nadchádzajúcim ale až ďalším týždňom. O menách budem najskôr informovať predsedov strán a až následne verejnosť. Môžem potvrdiť, že predsedom vlády bude viceguvernér NBS Ľudovít Ódor ," potvrdila Čaputová s tým, že ďalší ministri nebude nikto z tých, ktorí budú kandidovať v nasledujúcich voľbách. "Bude to vláda ľudí, pre ktorých vládnutie nebude predvolebnou kampaňou. Chcem im poďakovať, hlavne v týchto ťažkých časoch," dodala.

Heger novinárom prezradil to, že s prezidentkou si naplánoval ešte ďalšie stretnutie ohľadom riešenia vládnej krízy. "Žiadne peniaze vyplatené neboli a ani nie sú vyplatené," opakuje Heger na margo vyšetrovania dotácie min. životného prostredia pre Vlčana NAKOu.

Situácia sa oveľa viac zamotáva. Dotácia pre Samuela Vlčana, ktorá celý pád vlády odštartovala, sa stáva predmetom záujmu NAKA. Tá informuje na sociálnej sieti o tom, že ju preveruje.

K prezidentke prišiel aj poverený premiér Eduard Heger, ktorý jej odovzdá vlastné poverenie o vedení vlády SR.

Líderka strany Za ľudí Veronika Remišová píše možno jeden zo svojich posledných statusov v pozícii vicepremiérky a ministerky za MIRRI a ďakuje Eduardovi Hegerovi za jeho výkon vo funkcii premiéra. "Ak bude vláda pani prezidentky zle nastavená, môže to celú situáciu do konania parlamentných volieb výrazne skomplikovať, budeme to pozorne sledovať a naďalej prinášať konštruktívne riešenia," sľubuje Remišová.

Do diskusie o Hegerovom konci na čele vlády sa zapojil aj predseda Život-NS Tomáš Taraba. "Zostáva po ňom spálená zem, po uši zadlžený štát, Slovensko v chaose a za všetky tie protiústavné rozhodnutia bude musieť niesť nielen politickú, ale aj trestnoprávnu zodpovednosť," píše rázny Taraba.

Do prezidentského paláca dorazil predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina).