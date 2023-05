Aktéri v kultúre vyzvali poslancov spojiť sa pre podporu návrhu zníženej DPH

Autori listu pripomenuli negatívny dosah pandémie COVID-19, energetickej krízy i vojny na Ukrajine na celý segment KKP. "Napriek tomu, že vyššie menované skutočnosti boli a sú všeobecne známe a zástupcami kultúrnej obce opakovane zdôrazňované pri rokovaniach, tak na zníženie DPH na kultúru sa pri schvaľovaní štátneho rozpočtu a s ním súvisiacich legislatívnych opatreniach v decembri 2022 zabudlo," pripomínajú zástupcovia viacerých profesijných združení v oblasti kultúry, podpísaných pod výzvou.

Galéria fotiek (2) budova SND

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

V prípade schválenia návrhu by sa nižšia sadzba DPH uplatňovala od 1. januára 2024

"Na aktuálnej schôdzi máte možnosť kultúre pomôcť a zahlasovať za poslanecký návrh, ktorý aspoň touto formou môže pomôcť všetkým ľuďom pracujúcim v kultúre prežiť toto zložité obdobie," upozorňujú v súvislosti s návrhom, ktorý je na májovej schôdzi zaradený ako bod 143.Poslanecký návrh novely zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorý predložili Milan Vetrák a Milan Potocký (obaja OĽANO), rozširuje portfólio produktov a služieb v kultúre a kreatívnom priemysle, na ktoré by sa vzťahovala znížená DPH. Legislatívna iniciatíva ráta so znížením DPH na desať percent napríklad v prípade lístkov do divadiel, kín či múzeí, audiokníh, časopisov či predplatného pre online periodiká. V prípade schválenia návrhu by sa nižšia sadzba DPH uplatňovala od 1. januára 2024.