Ostať študovať na Slovensku sa oplatí! TÁTO skupina ľudí sa môže dostať k tisícom eur: Názory opýtaných vás prekvapia

Počas bakalárskeho štúdia si môžu študenti relatívne ľahko prísť na nezanedbateľný peniaz. Za tri roky tak môžu tí šikovnejší získať až 9000 eur, na čo stačí splniť len pár podmienok a následne podať žiadosť. Spozornieť by mali najmä študenti, ktorí svojimi výsledkami či aktivitami na stredných školách vyčnievajú z davu a rozhodli sa pre štúdium v zahraničí. Vysokoškolské štipendium by totiž mohlo zmeniť názor nejedného z nich.

O čiastku 300 eur mesačne počas celého bakalárskeho štúdia tak bude môcť zabojovať vyše 1500 študentov, ktorí sa ta svoj prospech nemusia hanbiť, informuje portál TvNoviny. Štát chce týmto krokom pomôcť taktiež šikovným študentom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Galéria fotiek (6) Britskí riaditelia stredných škôl zaviedli digitálne hodiny do tried, kde žiaci vykonávajú testy.

Zdroj: gettyimages.com

Rozhoduje talent: Štát chce zabrániť odlevu mozgov do zahraničia

K rozprávkovému štipendiu sa tak môže dostať až tisícka najšikovnejších študentov a až 550 študentov s nadpriemernými výsledkami, ktorí pochádzajú zo sociálne slabšieho prostredia. „Dôležitý je ten talent, ktorý chceme oceniť a naozaj v sme mali v danej kategórii ešte polovicu štipendií neobsadených, takže šanca je tam vyššia,“ uviedol štátny tajomník Ministerstva školstva (MŠ) SR Michal Fedák.

Pokiaľ študent napĺňa stanovene podmienky, ktoré môžete nájsť na tejto stránke, má možnosť zaregistrovať sa do programu rezortu školstva do 30. júna. Pri výbere študentov, ktorí štipendium obdržia sa napokon bude prihliadať aj na body za písomnú maturitu, úspechy v súťažiach, či olympiádach. To, kto bude štipendium poberať by malo byť známe už v novembri.

Galéria fotiek (6) Písomné maturity

Zdroj: TASR/Ján Krošlák

Niektorí študenti pomoc chvália, iní o nej nechcú ani počuť

Na to, čo si o celej snahe myslia študenti stredných škôl sme sa opýtali priamo dotyčných. Niektorí z nich spochybňujú kvalitu slovenských vysokých škôl a univerzít. Dokonca do tej miery, že ani rozprávkové štipendium pre nich nie je motiváciou „Myslím si, že ide o dobrý nápad. Určite to nejakú časť študentov motivuje, mňa osobne však nie. Kvalitné štúdium v zahraničí pre mňa znamená viac, ako štipendium. Ani 9000 eur mi stratené roky nevráti,“ povedal Adam, študent maturitného ročníka na prešovskom gymnáziu.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Getty Images

Opačný názor na nový systém mala študentka Katka: „Môj prospech na strednej škole bol dobrý. Do iniciatívy sa určite prihlásim, snáď ma vyberú. (smiech). Študovať na Slovensku som chcela aj pôvodne. Takto budem mať aspoň lepšiu motiváciu a viac času sa učiť, keďže sa nebudem musieť sústrediť na brigády,“ komentovala.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Getty Images

„Keď si myslia, že nejaké štipendium ma udrží na Slovensku, sú už naozaj mimo. Študenti majú pre štúdium v zahraničí aj iné motivácie, ako nejaké štipendium. Najprv by sa mali zamyslieť, čo budem na Slovensku po skončení štúdia robiť. Tento krok by ma k tomu, aby som ostal na Slovensku motivoval rozhodne viac,“ okomentoval maturant Michal.