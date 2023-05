Zmenili sa preferencie s prichádzajúcou úradníckou vládou? Aj toto ukázal najnovší PRIESKUM

BRATISLAVA - Ak by sa voľby do Národnej rady (NR) SR konali začiatkom mája, vyhrala by strana Smer-SD so ziskom 18 percent hlasov. Nasleduje Hlas-SD so 16,5 percenta a Progresívne Slovensko (PS) so 14,3 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre reláciu TV Joj Na hrane.

Strana SaS by skončila štvrtá so ziskom 8,3 percenta hlasov. Nasleduje OĽANO so ziskom 7,4 percenta, Republika so 6,9 percenta hlasov. So ziskom 6,6 percenta by skončilo KDH a 5,6 percenta by získalo Sme rodina.

Galéria fotiek (4) Prieskum agentúry AKO pre reláciu TV Joj Na hrane

Pred bránami parlamentu by ostala SNS, ktorej by vyslovilo dôveru 4,4 percenta voličov. Za ňou nasledujú Demokrati so ziskom 3,4 percenta hlasov. Nasleduje Maďarské fórum (3,1 percenta), Za ľudí (1,9 percenta), Modrí - Európske Slovensko (1,1 percenta) a Aliancia (1,1 percenta). Do parlamentu by sa nedostali ani Kotlebovci-ĽSNS s 0,7 percenta hlasov, Kresťanská únia a Socialisti.sk (zhodne po 0,2 percenta). Národná koalícia, Strana zelených a KSS by získali zhodne po 0,1 percenta hlasov.

Smer-SD by podľa výsledkov prieskumu získal v parlamente 32 mandátov, Hlas-SD 30 a PS 26. SaS by mala 15 kresiel, OĽANO 13 mandátov. Zhodne po 12 kresiel by mali Republika a KDH. S desiatimi poslancami by bolo v parlamente Sme rodina.

Prieskum sa realizoval na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov v termíne od 4. do 10. mája.