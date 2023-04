Obnova vozového parku pokračuje: Na nové policajné vozidlá budete môcť natrafiť už aj v Košickom a Prešovskom kraji

BRATISLAVA - Komplexná obnova vozového parku ministerstva vnútra pokračuje aj na východe Slovenska. Minister vnútra Roman Mikulec spolu so štátnym tajomníkom ministerstva vnútra Tomášom Opartym a krajským riaditeľom Policajného zboru v Košiciach Jozefom Dutkom odovzdali v Košiciach do úžívania 26 nových vozidiel pre potreby Policajného zboru.

“Je dôležité povedať, že zo strany ministerstva nejde o jednorazovú záležitosť a systematická obnova vozového parku bude fungovať priebežne tak, aby maximálny priemerný vek vozidiel bol najviac 6 a pol roka. Od roku 2021 rezort odovzdal do užívania 1 296 nových vozidiel,” uviedol minister vnútra Roman Mikulec.

10 vozidiel Kia Ceed v policajnej verzii bude pridelených na Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach, 9 vozidiel bude pridelených Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove a Riaditeľstvu hraničnej a cudzineckej polície v Prešove bude odovzdané 1 vozidlo. Spolu tak pôjde o 20 vozidiel. Pri vozidlách Kia Ceed, ktoré sú nižšej strednej triedy bol celková obstarávacia cena za 150 kusov vozidiel 3 429 000 EUR s DPH, cena za jedno vozidlo tak vyšla na 22 860,- EUR s DPH. “Verím, že nové vozidlá budú spoľahlivo a bezpečne slúžiť nie len príslušníkom a zamestnancom ministerstva v službe, ale aj občanom v prípade, keď to budú potrebovať,” zdôraznil minister Roman Mikulec.

V civilnom prevedení bude Riaditeľstvu hraničnej a cudzineckej polície v Sobranciach odovzdaných 6 vozidiel Toyota Land Cruiser. Ide o vozidlá kategórie OFF ROAD určené do ťažšieho terénu za účelom ochrany vonkajšej schengenskej hranice. Ďalších 8 vozidiel určených pre hranicu bude dodaných v priebehu mesiaca. Jedno vozidlo bude slúžiť pre účely centrály UHCP. “Vozidlá Toyota Land Cruiser, ktoré sú vo verzii OFF ROAD bola obstarávacia cena 15 vozidiel 985 266,00 EUR s DPH, cena jedného vozidla tak vyšla na 65 684,40 eur s DPH. Všetky obstarané vozidlá boli pre potreby útvarov ministerstva upravované v Automobilových opravovniach Ministerstva vnútra SR. Týmto krokom sa snažíme posilniť líniu in-house riešení v prostredí rezortu,” uviedol štátny tajomník Tomáš Oparty.