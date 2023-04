Niektorí ostali sklamaní: Dotácie na obnovu domu boli rozchytané za pár hodín! Ďalšia šanca bude o o pár mesiacov

BRATISLAVA - Extrémny záujem. Tak by sa dalo popísať to, čo sa dialo začiatkom týždňa na pobočkách Obnov dom. Ambiciózny plán, ktorý pred pár mesiacmi predstavila vláda, doteraz narážal na byrokratické problémy, no to je už minulosťou. O dotácie bol obrovský záujem a rozchytali sa doslova za pár hodín. Tí, ktorí tento termín nestihli, však nemusia zúfať. Ďalšia možnosť na obnovu domu príde zrejme už o pár mesiacov.