Teplé počasie pomaly, ale isto prichádza! Pripravte vašu záhradu, na TOTO by ste v apríli nemali zabudnúť

BRATISLAVA – Konečne je tu jar a teplé počasie. Narcisy sme si dlho neužili, pretože nám to zničilo smutné počasie a väčšinu dní sme museli sedieť vnútri. Slnečné lúče prebili tmavé mraky a práci v záhrade sa môžeme začať venovať naplno. Práve niektoré z tých by ste mali robiť práce v apríli. Aké sú to?

Ak ste si už stihli niečo zasadiť, výborne pre vás. Zrážky posledných dní určite splnili to, čo mali. Pokiaľ ste sadenie odkladali a potom vám to prekazilo daždivé počasie, nezúfajte. Prichádzajú slnečné a teplejšie dni. Práca v záhrade sa môže začať. Prečítajte si naše tipy, čo by ste mali robiť v záhrade práve v apríli.

Práce v kvitnúcej záhrade môžu začať

Tento mesiac by ste v kvetinovej záhrade mali začať práce pri trvácich rastlinách. Ak sa vám od posledného leta rozrástli, vykopte ich a rozdeľte na menšie časti. Tým im dáte väčší priestor na rast a ďalší roh vašej záhrady obohatíte o kúsok zelene. Pri presádzaní by ste sa mali bližšie pozrieť na korene – suché by mali ísť preč, aby ste zlepšili vitalitu rastliny. Ak chcete do kvetinovej záhrady priniesť nové kvety napr. rododendrony, uistite sa, že neprídu už mrazy. Tie by im mohli výrazne uškodiť.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Getty Images

Rastliny potešíte, ak kúpite dobré hnojivo. O konkrétnom druhu sa poraďte s predajcom podľa toho, čo vaša záhrada obsahuje. Ak sa vo vašej záhrade vyskytujú ruže, podporte ich rast nejakým kolíkom. Nestabilné stonky o to prichyťte. Ruža je popínavá rastlina, poteší sa hocijakej podpore. Ak sa na vašich kríkoch, stromoch alebo rastlinách nachádzali špagátiky už z minulých rokov, skontrolujte, či nie sú príliš tesné. Mohlo by to poškodiť rastlinu v ďalšom raste. Taktiež by ste mali odstrihnúť staré výhonky, listy alebo stonky, na ktorých vidíte, že stratili život. Rastlina tak bude môcť všetku energiu a živiny dávať do nových výhonkov.

Zeleninová záhrada vás už čaká

Ak patríte k ľuďom, ktorých práca v záhrade baví a chceli by ste si vypestovať vlastnú zeleninu, nezaváhajte. Práce sú už v plnom prúde a dobehnite aj zameškané. Či už plánujete sadiť zeleninu do vyvýšených záhonov alebo priamo do zeme, ako prvá by odtiaľ mala zmiznúť burina. Aby ste pôde dodali potrebné množstvo živín, vykopte cca 5 cm z vrchu a dajte tam kompost alebo hnojivo. Potom to poriadne premiešajte, pokojne s tou zemou, ktorú ste vykopali. Výborný pomocník je aj čierna fólia, ktorá pôdu udrží teplejšiu, čo pomôže pri raste nových výhonkov. V určitej miere zabráni v raste novej buriny.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Getty Images

V tomto mesiaci je úžasný čas na výsadbu kelu, bielej a červenej kapusty alebo skorého kalerábu. Počasie nám praje, takže hurá do výsadby koreňovej zeleniny, cibule, póru a špenátu. Ak ste si priesady pestovali doma, mali by byť už dostatočne veľké na to, aby ste ich zasadili von. Pokiaľ ste ich kupovali, môžete si vybrať dostatočne veľké. Počasie je skvelé aj na skúšanie novej zeleniny. Vyskúšajte si zasadiť ružičkový kel. Ak ste sa rozhodli nesadiť do vyvýšených záhonov alebo do vonkajšej záhrady a zvolili ste skleník, nezabúdajte na pravidelné vetranie a polievanie.

Ovocné stromy a kríky potrebujú starostlivosť tiež

Ak vaše stromy a ovocné kríky majú už kvety, mali by ste dbať na to, aby si nezasiahol mráz. Počas chladných nocí ich prikrývajte záhradným rúnom. Nepomáha len pred mrazom, ale aj pred silným slnkom, búrkou a krupobitím. Jednou z prvých prác by mala byť striekanie broskyňových stromov, aby ste zabránili zvlneniu listov. Výbornou prevenciou pred zvlnením je aj ochrana pred dažďom.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Getty Images

Pri ovocných stromoch a kríkoch by ste mali myslieť na hnojenie. Výborne im padne maštaľný hnoj alebo záhradný kompost. Dávajte však pozor, aby ste ho neumiestnili blízko kmeňa. Myslite na to, aké široké má strom korene. Pri ovocných kríkoch zvoľte hnojivo s pomalým uvoľňovaním. Ak chcete dosiahnuť ešte lepšiu úrodu, skúste ručné opeľovanie. Budete na to potrebovať iba jemný štetec. Spravidla sa uistite, že sa peľ dostal do spodnej časti kvetu, kde sa nachádza piestik.

Nezabudnite ani na trávu

Pokiaľ sa na vašej záhrade alebo pozemku nachádza voľný priestor, kde sa neviete, čo by ste chceli mať, zasaďte tam trávu. Teraz je na to ideálny čas. Slnko ešte nie je také silné ako v letných mesiacoch a pôda si dokáže dlhšie udržať vlhkosť. Ak ste zvolili sadenie trávy prostredníctvom trávnikových kobercov, nezabudnite udržiavať pôdu stále vlhkú. Ak už trávnik máte zasadený nejaký ten mesiac, opravte prázdne miesta zasiatím nového semena.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Getty Images

V apríli sa s radosťou pustite aj do vertikutácie, čiže prevzdušneniu trávnika. Zaistí to lepší prístup živín, vlahy, slnka a vzduchu ku koreňom. Zároveň ho zbaví všetkého, čo do zdravého trávnika nepatrí. Pokiaľ sa vám všetkého nepodarilo zbaviť, použite prípravky proti burine. Na začiatku trávovej sezóny by ste mali vsadiť aj na hnojivo s vysokým obsahom dusíka. Ak sa v najbližšej predpovedi počasia nezobrazuje mraz, môžete začať aj s kosením.