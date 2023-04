Otec zavraždeného Daniela Tupého vypovedal na NAKA: Vyšetrovateľ má plnú dôveru! Vyžiadali si spis od roku 2005

Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry si dnes na výsluch ako svedka predvolal otca zavraždeného študenta Daniela Tupého. Ten prišiel so svojím právnym zástupcom Romanom Kvasnicom. Obaja po výsluchu uviedli, že vyšetrovateľ má plnú dôveru rodiny zavraždeného študenta.

"Zdá sa, že teraz by to mohla byť lepšia situácia, uvidíme. Musíme si najskôr preštudovať celý ten spis," povedal po výsluchu Daniel Tupý starší. "Obvinený má právo na takú obhajobu, akú uzná sám," povedal advokát Roman Kvasnica na margo toho, ako sa obvinený Adam Puškár obhajuje. Ten hádže celú vinu na kľúčového svedka, ktorého spochybňuje.

Daniel Tupý starší povedal, že práve Puškár bol jeden z podozrivých, no ak si spomína, tak vtedy nevypovedal. "Zrazu sa tu nájde nejaká osoba, ktorá už bola v minulosti nejaký trestnoprávnym spôsobom podozrivá. Je tu kopec otáznikov. Ale čo je podstatné, vyšetrovateľ, ktorý túto vec robí, má plnú dôveru rodiny zavraždeného Daniela Tupého," podotkol ešte Kvasnica s tým, že ešte musia preskúmať obdobie od roku 2005.

Puškára zatajovali, svedka spochybňuje

Okresný súd zobral Puškára do väzby 26. marca 2023. Rozhodnutie nebolo však právoplatné, rozhodovať tak musel krajský súd. Prokurátorka Soňa Juríčková po rozhodnutí okresného súdu odmietla, že by Puškára usvedčovalo iba jedno svedectvo. "Ak by tam bola len jedna svedecká výpoveď, určite by som neakceptovala vznesenie obvinenia a nepodávala by som návrh na vzatie do väzby," dodala s tým, že všetky ostatné skutky okrem vraždy sú už v tomto prípade premlčané. Puškár bol zadržaný a obvinený z vraždy študenta Daniela Tupého. K tej došlo 4. novembra 2005 na bratislavskom Tyršovom nábreží, nachádzajúcom sa na petržalskom brehu Dunaja. Krajský súd zrušil pôvodné rozhodnutie Okresného súdu a sám rozhodol tak, že Puškára zobral do útekovej väzby. Aj on bol totiž toho názoru, že obvinený advokát sa vyhýbal trestnému konaniu. Puškár sa vo svojej rozsiahlej sťažnosti obhajoval, že nebolo nijako preukázané, že by vplýval na manželku či koncipientku.

"Čo sa týka vyjadrenia mojej manželky o tom, že som na výsluchu alebo, že už som bol zadržaný, čo mala byť klamlivá informácia, tieto skutočnosti som súdu podrobne vysvetlil. To, že som bol dňa 22.03.2023 na pojednávaní, som preukázal súdu zápisnicou z pojednávania, pričom skutočnosť, že manželka uviedla, že som na výsluchu, nemožno označiť za nepravdivú. Manželka nemá právnické vzdelanie a nemusela nevyhnutne rozlišovať medzi jednotlivými právnymi úkonmi," napísal Puškár vo svojej sťažnosti. Advokát ďalej tvrdil, že to, že jeho manželka uviedla, že bol zadržaný, bolo tiež nedorozumenie.

Puškár zároveň spochybňuje aj kľúčového svedka, ktorý vypovedal, že videl ako sa obvinený advokát skláňal nad Tupým a zovretou päsťou pohyboval hore a dole. Puškár tvrdí, že ho nikdy nevidel s nožom, ani zakrvaveného.