Mladých čakajú ťažké časy: Pripravte sa, na dôchodky budete musieť pracovať oveľa dlhšie ako vaši rodičia!

BRATISLAVA – Napriek tomu, že sa Slováci môžu radovať z penzijného systému, ktorý by im mal zaručiť pohodovú starobu to dnes vyzerá, že na tom nie sme ani zďaleka tak dobre. Pokiaľ si dnešní mladí ľudia nebudú ku dôchodkom šetriť, zažijú si ťažké časy. Aj tie si však zažijú len v prípade, keď sa vôbec dožijú dôchodkového veku. Náš dôchodkový systém zároveň búra ďalšie priečky, tentokrát však zospodu- priblížila poisťovňa Allianz v dôchodkovej správe.

Archívne video:

Podľa podrobnej dôchodkovej správy, ktorá podľa poisťovne analyzovala až 75 dôchodkových systémov na svete sa Slovensko ocitlo len s pár ďalšími krajinami na dne tabuľky. K pomeru využili Allianz dôchodkový index (API), ktorý za pomoci troch pilierov – demografických podmienok, udržateľnosti a primeranosti dôchodkového systému analyzuje jeho kvality.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Gettyimages

Populácia starne a už v roku 2050 sa odhaduje nárast prestarnutia obyvateľstva zo súčasných 15,1% na 26,3%. Tento fakt výraznou mierou prispieva k zhoršenej udržateľnosti dôchodkových systémov, a tak sa aj my musím pripraviť na zásadné zmeny. „Nepríjemná pravda je, že najmä mladšie generácie Y a Z sa na starobu budú musieť ešte viac zabezpečiť sami. Budú musieť dlhšie pracovať a zároveň viac a cielenejšie sporiť,“ uviedla spoluautorka správy Michaela Grimmová.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Getty Images

Dôchodkové systémy na svete nie sú ideálne, dobrý nie je ani náš Slovenský

Celá škála hodnotenia dôchodkov sa rozdeľuje podľa bodov na stupnici 1-7. Celkové priemerne skóre dôchodkových systémov sveta je 3,6, čo autori považujú za len málo uspokojivé. Slovensko tak napokon dopadlo do horšej skupiny a s priemerom bodov 3,7 by sme sa nemali práve čím chváliť. Analýza vás nepoteší ani správou, že do roku 2050 sa zostarnutie populácie predpokladá až v miere 49,9%. Hlavnou obavou je preto udržateľnosť nášho penzijného systému.

Galéria fotiek (6) Tabuľka: Hodnoty dôchodkových systémov vybraných krajín.

Zdroj: Allianz

Jednou z odpovedí by bolo prepojenie veku odchodu do dôchodku so strednou dĺžkou života. V skóre udržateľnosti by sme sa tak dostali zo 4,0 na 3,4, čo by náš dôchodkový systém posunulo jednoznačne vpred. „Hoci to neznie populárne, zmeny v dôchodkových systémoch, vrátane toho nášho, budú smerovať k nižšej štedrosti. Inak sa stanú neudržateľnými. Vlastné úspory na dôchodok sa preto stanú nevyhnutnosťou,“ doplnil predseda predstavenstva Allianz - Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (ASDSS) Miroslav Kotov.

Galéria fotiek (6) Zdroj: pixabay.com

Francúzski dôchodcovia sa majú na čo tešiť! Dôvodom je rozumná politika: Tabuľke však vedú Dánsko s Holandskom

Len malému množstvu krajín sa však podarilo uskutočniť reformy, ktoré by výraznejšie zlepšili ich hodnotenie. „Francúzsko je takmer príkladom politickej dilemy takýchto reforiem, pretože stavia na hlavu obvyklú politickú ekonómiu: keď namiesto toho, aby dnes rozdávalo výhody výmenou za neskoršie obmedzenia, vyžaduje dnes obmedzenia, aby sa neskôr vyhlo škrtom,“ uviedla poisťovňa.

Galéria fotiek (6) Inaugurácia staronového francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona

Zdroj: SITA/AP Photo/Lewis Joly

Pripomínajú tiež, že krajiny s dnes kvalitným systémom ako Dánsko, Holandsko a Švédsko zvolili rovnakú cestu: „Veľmi skoro, v čase, keď demografická bomba ešte potichu tikala, sa vydali cestou udržateľnosti. Môžu preto slúžiť ako vzor pre mnohé rozvojové krajiny, ktoré tiež ešte majú príležitosť stabilizovať svoje dôchodkové systémy. V mnohých iných krajinách to však bez bolestivých reforiem bude sotva možné.“