Obrovský pokrok po rokoch: Obyvatelia hrôzostrašnej bytovky v Prešove očakávajú nový panelák, takto bude vyzerať!

PREŠOV - Aj po dlhých rokoch si len málokto z nás vie vybaviť iný obraz Mukačevskej ulice v Prešove, ako ten, na ktorom horí vysoký zelený panelák, v ktorom explodoval uniknutý plyn. Nešťastný a tragický obraz v očiach Prešovčanov by mohol zahladiť nový panelák, ktorého podobu už v týchto dňoch aspoň virtuálne poznáme. Architekt totiž oficiálne predstavil jej vizuál a ide skutočne o diametrálne odlišný projekt. Minimálne architektonicky.

archívne video

Viac ako 100 ľuďom v prešovskej bytovke na Mukačevskej navždy zmenil výbuch plynu počas 6. decembra 2019 ich životy. Jedna z najväčších tragédií na Slovensku spojila desiatky tisíc ľudí, ktorí preukázali svoju solidaritu a nezištnú pomoc obyvateľom zničeného bytového domu. O tejto nebývalej tragédii dokonca verejnoprávna televízia natočila dokument. Tragédia si navyše vyžiadala niekoľko ľudských životov.

Výbuch a následné búranie bytovky v Prešove na Mukačevskej ulici





Ďalšie fotky

Tragédiu neprežilo osem ľudí, výbuch cítili a počuli obyvatelia niekoľko kilometrov vzdialení

Výbuch plynu a následný požiar v 12-podlažnej bytovke na Mukačevskej ulici 7 na prešovskom sídlisku 6. decembra neprežilo osem ľudí. Poslednú z obetí dokonca hľadali až počas neskoršej sanácie a búrania samotnej budovy. Bytovku začali búrať v pondelok (16. 12.). Krízový štáb napokon rozhodol, že je potrebné ju asanovať celú. Okrem zničenej bytovky museli svoje domovy dočasne opustiť aj obyvatelia viacerých okolitých domov.

Enormnú explóziu unikajúceho plynu v bytovom dome cítili blízki obyvatelia a počuli takmer všetci obyvatelia Prešova, ktorí sa v meste nachádzali v osudný deň na konci roka 2019. Tlaková vlna bola taká mocná, že zdevastovala celé schodisko v budove, ktoré okamžite skolabovalo, a tak ostali viacerí obyvatelia uväznení v horiacom pekle, pričom niektorí to už nezvládli a z balkónov jednoducho museli zoskočiť, na čo sa so slzami v očiach prizerali ich susedia.

Išlo o veľmi smutné udalosti slovenskej histórie.

Mukačevskej vdýchnu nový život

Na ulici Mukačevskej však bývalí obyvatelia bytovky nenájdu viac len plochú, zdevastovanú zem. Rysuje sa už totiž nový projekt pod perom architekta Mariána Ferja zo spoločnosti Tristán Studio. Nové bývanie pre bývalých obyvateľov pôvodne až 13-poschodového paneláku je teraz v štádiu návrhu na vydanie územného rozhodnutia.

Návrh bol podľa posledných informácií doručený na stavebný úrad začiatkom apríla. Čo je však povzbudzujúce, je fakt, že Prešovský mestský úrad súhlasí so zámerom výstavby nového bytového domu prezentovaného v spracovanej štúdii ešte z októbra 2021. Vizuály si môžete pozrieť nižšie. Nepôjde už viac o 13-poschodový panelák, ale o 8-poschodový.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Tristán Studio

Pozrite si v našej galérii vizuály o tom, ako bude vyzerať nová budova na Mukačevskej ulici:

Nižšia, no zelenšia bytovka

"V predloženom riešení 8-podlažného bytového domu je navrhnutých 15 bytov na piatich horných podlažiach s potrebnými parkovacími miestami na 3 dolných podlažiach," povedal pre portál ASB hovorca Prešova Vladimír Tomek.

Budova sa bude líšiť od okolostojacich bytových domov, a to zásadne. Z hľadiska riešenia hmoty ostáva zachovaný pôdorysný tvar pôvodnej bytovky, no prvé tri poschodia sú navrhované zo železobetónového skeletu, ktorý z vonkajšej strany obrastie zeleň. Mesto nezabúda ani na finančnú stránku a na fakt, že stavebné materiály za posledný rok významne zdraželi. "Zvýšenie cien stavebných materiálov je, bohužiaľ, citeľné a nie je zanedbateľné. Investori rátajú so zvýšenými nákladmi, ktoré sa pohybujú na úrovni cca 2,5 milióna eur," poznamenal architekt Ferjo.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Tristán Studio

Spomienka na smutnú udalosť

Ani v novej budove sa nebude zabúdať na tragédiu, ktorá sa tu odohrala. Majitelia bytov už majú dokonca vyhotovenú pamätnú tabuľu. Jej presné umiestnenie sa bude riešiť v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. Podľa architekta Ferjoa je predbežne dohoda umiestniť tabuľu na miesto vedľa chodníka pri vstupe do bytovky tak, aby bola prístupná a viditeľná z verejného priestoru.

Z ľudí sa po výbuchu bytovky zo dňa na deň stali bezdomovci a mesto zorganizovalo zbierku. Prihliadalo sa na to, v akom veľkom byte tá-ktorá rodina bývala a v závislosti od toho následne dostali ľudia príspevok vo výškach od 88 do 109-tisíc eur.