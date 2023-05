Slovenka Ľubka žije s arabským manželom v Egypte: Pozor na habibákov! ROZHOVOR o svadbe v Káhire aj predsudkoch

HURGHADA - Slovenka Ľubomíra Mohamady kedysi žila aj pracovala na Slovensku. Pred 14. rokmi sa vybrala na dovolenku do Egypta, kde sa cez spoločných známych spoznala so šarmantným Arabom. Vtedy ani netušila, ako sa jej život obráti hore nohami.

Ľubomíra Mohamady kedysi pracovala na Slovensku ako novinárka, no v poslednej dobe ju môžete poznať zo sociálnych sietí, na ktorých pravidelne informuje o živote v egyptskej Hurghade, ale aj Egypte samotnom. Presťahovala sa tam so svojím manželom a dvomi deťmi potom, čo Mohamedovi po piatich rokoch vypršali víza. My sme sa s ňou stretli v egypskom letovisku Marsa Alam, kde nám porozprávala o tom, ako sa so svojím manželom spoznala, na čo si ženy majú dávať pozor, ale dozviete sa aj to, ako ju prijala rodina arabského manžela.

Ako si sa dostala do Hurghady?

- No v prvom rade úplne klasicky, dovolenkovo. Tento rok to bude už 14 rokov. Išla som na dovolenku do Hurghady a keďže sme nechceli len sedieť v rezorte, išli sme pozrieť do Káhiry pozrieť pyramídy v Gize. Tam so sa cez spoločných známych zoznámila s jedným Mohamedom, ktorý sa mi stal osudným. Najskôr sme mali štyri roky vzťah na diaľku, potom sme žili päť rokov na Slovensku. A 10 rokov potom, ako sme sa spoznali, sme odišli do Hurghady už ako rodina, aj s našimi dvoma synmi. Odvtedy tu žijeme a je zo mňa taká slovenská Egypťanka.

Galéria fotiek (5) Slovenka Ľubka žije v Egypte so svojím manželom a dvoma synmi.

Zdroj: Topky/Maarty

Veľa ľudí má aj predsudky aj voči moslimov, cudzincom. Sú oprávnené?

- Predsudky sú vždy založené na nejakej skúsenosti. Ja ju mám dobrú, ale treba sa to dávať pozor. Extrémne v letoviskách ako je Hurghada, kde síce nájdete veľa šarmantných mužov, no väčšinou im ide len o to, aby z vás vytĺkli nejaké peniaze či víza do Európy. Existuje však mnoho mužov, ktorí nie sú ako títo "habibáci" a myslia lásku vážne. Treba si to vždy preveriť a byť opatrní.

