Pozor na ranné kolóny v Bratislave: Tvoria sa na viacerých miestach kvôli nehodám

Nehoda sa odstraňuje na Trnavskej ceste pri križovatke s Bajkalskou v smere do centra. "Blokovaný je jeden pruh," upozornilo Stella centrum. Pozor si treba dať aj v Bratislave na D1 za exitom Gagarinova v smere na Zlaté piesky. "Pravý pruh blokuje odstavený kamión, kryje ho svetelná šípka. Obchádza sa v strednom pruhu, tvorí sa kolóna," priblížila Zelená vlna na sociálnej sieti.

#VYSTRAHA V Bratislave na Staromestskej, pri Najvyššom súde v smere do centra jeden pruh blokuje odstavený kamión, je za ním asi 10-minútová kolóna, stojí sa ešte na Panónskej — Zelená vlna (@zelenavlna) April 17, 2023

Vodiči by mali byť podľa nej opatrní aj na Lamačskej ceste pri Tescu smerom do centra, kde pre nehodu treba rátať so zdržaním. Ďalšia nehoda je na bratislavskej diaľnici D2 pred tunelom Sitina. "V smere z Mlynskej doliny sa zrazili dve autá v pravom pruhu, premávka je len v ľavom pruhu," upozornila Zelená vlna.

Desaťminútová kolóna sa tvorí v Bratislave na Staromestskej pri Najvyššom súde v smere do centra, kde jeden pruh blokuje odstavený kamión. Zelená vlna upozorňuje vodičov, že sa stojí ešte na Panónskej ceste. S dopravným obmedzením je potrebné rátať v Bratislave-Petržalke, kde opravujú križovatku Lietavská, Vyšehradská a Panónska cesta v úseku od vjazdu z Panónskej cesty až po zastávku Budatínska. Vodiči by sa mali na mieste riadiť dopravným značením.