Liptovský Mikuláš sa pripravuje na najsmutnejší deň: V pondelok pochovajú tri mladé obete nehody, nezvyčajné želanie

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - Počas veľkonočných sviatkov otriasla Slovenskom veľmi smutná správa. Pri nehode, ku ktorej došlo presne pred týždňom na Liptove, zomreli traja mladí ľudia. Vo vysokej rýchlosti narazili do elektrického stĺpa a prežila iba 19-ročná Sárka, ktorá leží v nemocnici. Súrodenci Erik (†20) a Emma (†22) a ich kamarátka Kika (†20) toľko šťastia nemali. Rodiny chystajú rozlúčku, ktorá bude zajtra.

Napriek neskutočnej bolesti, ktorú rodičia nebohých detí prežívajú, nabrali veľkú silu a mama Kiky zverejnila na sociálnej sieti úprimnú žiadosť. "Prosím všetkých, ktorí sa prídu s vami rozlúčiť a odprevadiť na poslednú cestu, aby ste nekupovali kvety a vence. (Aspoň pre Kiku nie). Pošlite prosím radšej príspevok do Útulok očami psami" a priložila aj číslo účtu. Ako napísala, všetci traja milovali zvieratá a vie, že tak by to chceli aj oni. Ako podotkla, nikdy nie je neskoro na dobré skutky. Jej úžasné gesto dojalo aj ľudí z útulku, ktorý Kika s mamou pravidelne navštevovali. "Aj v tom najväčšom smútku myslíš na zvieratá v našom útulku, skláňam sa pred tebou," poďakovala jej na sociálnej sietí Maťka.

Kiku, Erika a Emmku pochovajú v pondelok na cintoríne v Liptovskom Mikuláši v rovnakom čase. K nehode, ktorá troch mladých ľudí pripravila o životy, došlo na Veľkonočnú nedeľu nadránom na Poľnohospodárskej ulici v Liptovskom Mikuláši. Z auta, ktoré narazilo vo veškej rýchlosti do elektrického stĺpa, zostala len kopa šrotu. Polícia začala v prípade trestné stíhanie pre zločin usmrtenia, zatiaľ nikoho neobvinila.