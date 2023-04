Meteorológovia očakávajú vzostup vodných hladín na Dunaji a Morave, lokálne aj inde

"Dážď, na juhozápade lokálne aj výdatný, očakávame aj dnes počas dňa. Postupne by sa malo rozpršať na celom území, vo večerných hodinách aj v povodiach na východnom Slovensku," konštatuje SHMÚ, ktorý odhaduje úhrn zrážok do 15 milimetrov, na juhozápade lokálne do 30 milimetrov. Takéto zrážky považuje v úvode vegetačného obdobia za veľmi užitočné.

Vzhľadom na vývoj počasia očakávajú meteorológovia na Dunaji a Morave vzostup, v dolnej časti povodia Bodrogu pokles a na ostatných slovenských tokoch ustálenosť až vzostup vodných hladín. Na slovenskom úseku Dunaja, v Devíne a Bratislave, ako aj na Morave predpokladajú kulmináciu vodnej hladiny pod úrovňou stupňa povodňovej aktivity.

Hlboká tlaková níž priniesla podľa SHMÚ doposiaľ zrážky predovšetkým nad západnú polovicu Slovenska. Denné úhrny sa pohybovali od dvoch do desiatich milimetrov, na krajnom juhozápade väčšinou medzi desiatimi a 20 milimetrami. Naopak, na východe územia sa za posledných 24 hodín zrážky nevyskytli.