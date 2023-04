Motoristi, pozor! Tabák navrhuje zmeny v dopravných pravidlách, týkajú sa chodcov

Galéria fotiek (1) Romana Tabák

BRATISLAVA - Vodiči by mohli byť povinní dať prednosť aj chodcovi, ktorý sa chystá vstúpiť na priechod pre chodcov. Navrhuje to poslankyňa Národnej rady (NR) SR Romana Tabák (nezaradená) v novele zákona o cestnej premávke, ktorú predložila do parlamentu. Návrhom chce posilniť postavenie a ochranu chodca v cestnej premávke.