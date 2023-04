Naď a Mucio budú rokovať o ďalšej spolupráci Slovenska a Brazílie v oblasti obrany

Galéria fotiek (1) Jaroslav Naď

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA/ RIO DE JANIERO - Slovensko a Brazília by mohli prehĺbiť spoluprácu v oblasti vyzbrojovania a obranného priemyslu. Dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď bude o téme v stredu (12. 4.) diskutovať so svojím brazílskym náprotivkom Josém Muciom v Riu de Janeiro, kam odcestoval na medzinárodnú výstavu pre obranu a bezpečnosť LAAD. Potenciál spolupráce s Brazíliou vidí slovenský rezort obrany tiež v oblasti výcviku radiačnej, chemickej a biologickej ochrany, ako aj v oblasti vzdelávania či likvidácie výbušnín. Uviedla to hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kakaščíková.