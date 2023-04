Takto ste šéfa parlamentu Borisa Kollára ešte nevideli: VIDEO Klobúk na hlave a v ruke drží... ženy, pripravte sa!

BRATISLAVA - Veľkonočné sviatky si užíva aj predseda parlamentu Boris Kollár. Ten sa na sociálnej sieti zveril s tým, že každoročne počas Veľkej noci má problémy so svojím korbáčom. Preto sa to teraz rozhodol vyriešiť inak.

Šéf parlamentu Boris Kollár na sociálnej sieti zverejnil netradičné video. Kravatu a oblek vymenil za ľudový klobúk a košeľu a v ruke drží niekoľko prútov. Ako sám povedal, každý rok sa pasuje s problémom, že zháňa na poslednú chvíľu korbáč. "A potom v posledný deň je všetko vypredané a ja potom zháňam po lese nejaké prúty," hovorí Kollár. Rozhodol sa teda, že si ho upletie sám.

Popri pletení spomína aj na veľkonočné časy, keď bol malý chlapec. "Ja si pamätám na moje detstvo. Raz za čas som od starej mamy dostal dve koruny a kúpil som si lízatká alebo také citrónové dropsy. Majetok bol vtedy 5 korún a ja som si vyšibal 100 korún. Potom sme si na druhý deň v škole hovorili, kto koľko vyšibal. keď mal niekto 200 korún, to sme mu všetci závideli," spomína šéf parlamentu.

Nakoniec zaplietol aj korbáč, ktorým však keď začne šibať ženy, je možné, že by im mohol spôsobiť nejaké zranenia. "Pozrite, to by mohlo ísť do múzea," hovorí so smiechom. Pridal naň aj stužky a Slovákom zaprial krásne sviatky.