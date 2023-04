Podarí sa zmeniť sporný paragraf 363? OĽANO urobilo rázny krok

Galéria fotiek (1) Poslanci zo strany OĽANO

BRATISLAVA - Paragraf 363 Trestného poriadku by sa mohol upraviť. Návrhy na zmenu ustanovenia predložili do Národnej rady (NR) SR poslanci OĽANO, ale aj nezaradená poslankyňa Miriam Šuteková. Parlament by sa mal novelám venovať na najbližšej riadnej schôdzi so začiatkom v máji.