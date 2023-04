Muž odcudzil žene v priestoroch bratislavskej hlavnej stanice mobil: Obvinili ho z trestného činu krádeže

Obvinený 35-ročný Pavel B. z Bratislavy si mal najskôr všimnúť, že si žena vložila do vrecka na bunde svoj mobilný telefón. "Ženu sledoval a počas jej vchádzania do priestorov toaliet jej ho z bundy odcudzil. Mobil si následne vložil do tašky a z miesta odišiel," priblížil hovorca. Muž je v súčasnosti stíhaný na slobode. V prípade preukázania viny pred súdom mu hrozí v zmysle zákona za takéto konanie trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.

VIDEO Muž odcudzil žene v priestoroch bratislavskej hlavnej stanice mobil