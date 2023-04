Česká polícia odhalila na hranici so Slovenskom migrantov v dodávke

LANŽHOT - Hliadka českej cudzineckej polície odhalila v stredu na bývalom hraničnom priechode Lanžhot medzi Kútmi a Břeclavou dodávku s migrantmi. V rámci readmisnej dohody ich zrejme vráti späť na Slovensko. Česká polícia to uviedla na sociálnej sieti Twitter.

"Dnes krátko po 12.00 hod. odhalila hliadka cudzineckej polície na bývalom hraničnom priechode Lanžhot v okrese Břeclav dodávku s migrantmi. So zadržaným prevádzačom bude začaté trestné stíhanie pre organizovanie a umožnenie nedovoleného prekročenia štátnej hranice," napísala polícia k priloženému videu.

JIHOMORAVSKÝ KRAJ: 1/2 Dnes krátce po 12. hodině odhalila hlídka cizinecké policie na bývalém hraničním přechodu Lanžhot na Břeclavsku dodávku s migranty. Se zadrženým převaděčem bude zahájeno trestní stíhání pro organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice. pic.twitter.com/JhaFAGDzgw — Policie ČR (@PolicieCZ) April 5, 2023

So zaistenými migrantmi najskôr uskutočnia neodkladné úkony a následne ČR požiada Slovensko o readmisiu týchto osôb späť do SR. Z dôvodu vysokého nárastu počtu tranzitujúcich utečencov zaviedla ČR v septembri minulého roka dočasné kontroly na 27 bývalých hraničných priechodoch so Slovenskom a na tzv. zelenej hranici. Začiatkom februára ich česká vláda zrušila s tým, že v prihraničnej oblasti bude platiť takzvaný zvýšený dohľad.

Vedúci predstavitelia rezortov vnútra krajín Vyšehradskej štvorky (V4) sa začiatkom marca na stretnutí v Pezinku zhodli, že v téme nelegálnej migrácie chcú vystupovať v dialógu s Európskou komisiou spoločne. Zhodujú sa, že najúčinnejším opatrením je ochrana vonkajšej hranice Schengenu.