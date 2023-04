Veľký problém s pasmi: Ak nechcete uviaznuť v zahraničí, skontrolujte si ich! Nepozornosť vám môže zničiť dovolenku

BRATISLAVA – Obdobie pandémie kovidu zasiahlo cestovný ruch snáď asi najciteľnejšie a namiesto krásnych letných dovoleniek v rozprávkových destináciách sedela väčšina Slovenska celé leto doma. S uvoľňovaním opatrení vo svete sa však všetko zmenilo a záujem o letné dovolenky začína opäť narastať. Ak toto leto plánujete výlet do zahraničia aj vy, dajte si pozor na jeden detail. Doklady vám z dovolenky razom môžu spraviť peklo.

Jedným z prípadov mala byť aj slávna dvojička Daniela Nízlová, ktorá podľa portálu Nový Čas zažila v Dubaji hotové peklo. Jej dlho očakávaná dovolenka sa zmenila na nočnú moru keď zistila, že cesta domov sa jej na chvíľu zdala nemožná. Od odchodu z exotickej krajiny ju delil len jeden krok cez pásovú kontrolu, do cesty sa jej však postavil problém v podobe chybného čipu, kvôli ktorému sa stratila nádej, že cesta domov bude jednoduchá.

Za pokazenú dovolenku môžu úrady, chybné pasy môže mať hocikto

Kvôli nefunkčnému čipu mala speváčka zo známeho dua problémy pri ceste do Dubaja. Chyba v doklade jej skomplikovala cestu domov a mala problém prejsť bezpečnostnou kontrolou. „Na letisku mi nevedeli načítať cestovný pas, a tak sa mi stalo aj cestou do Dubaja, aj cestou z Dubaja, že ma dali bokom. Našťastie mi dovolili odletieť aj priletieť do krajiny,“ povedala pre portál.

Na jadro problému však prišla až po dlhšom čase a pri dôvode budete len neveriacky krútiť hlavou. „Zistili mi to v marci, keď som si bola vybavovať nový občiansky. Následne na to mi pani povedala, že dobre, že som došla, lebo deň predtým prišli papiere, kde je zoznam pasov, ktoré majú chybný čip,“ uviedla speváčka a jedným dychom spomenula aj menej šťastný prípad mladej rodiny. „Pani na pasovom mi spomínala, že bola nejaká rodina, ktorá chcela ísť do Kataru, a tých nepustili vôbec. Ja neviem, ako oni dopadli, len mi spomínala, že asi budú teda žalovať ministerstvo,“ priblížila.

Chybný pas môžete mať aj práve vy, dôvodom má byť chyba vo výrobe

Na to, čo robiť pri zistení takéhoto problému sa opýtal portál Startitup. Hovorkyňa Policajného prezídia Denisa Bárdyová priblížila, čo stojí za problémom, ktorý vám môže nepríjemne skomplikovať cestovanie. „Preverením bolo zistené, že niektoré cestovné pasy vydané medzi 11. novembrom 2022 a 30. januárom 2023 boli vydané s malou odchýlkou zápisu údajov v čipe. V praxi to znamená, že niektoré automatizované hraničné prechodové terminály nedokázali načítať úplne všetky cestovné pasy,“ uviedla Bárdyová pre portál.

Všetci cestujúci, ktorí sa dostanú do takéhoto problému mali byť presmerovaní na fyzické kontrolné miesta, kde boli následne vybavení. Prezídium v riešení problému nezaháľalo a v dôsledku týchto nešťastných udalostí sa rozhodli pre rázny krok. „Po ich identifikácii budeme ich držiteľom individuálne zasielať SMS alebo email s informáciami o tom, že si môžu svoje cestovné doklady prísť bezplatne vymeniť. Preto je potrebné počkať najskôr na SMS alebo emailovú výzvu od polície,“ uvidela hovorkyňa PPZ.