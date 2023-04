Leto je za rohom a vás trápia vianočné kilá? Ak to chcete zmeniť, toto sú najlepšie spôsoby

BRATISLAVA – Neznášate posilňovňu alebo sa necítite v nej dobre? Toto už nemusí byť vaša výhovorka, aby ste pre svoje telo niečo spravili. Niekedy stačí zmeniť každodenné návyky a hneď sa budete vo svojom tele cítiť lepšie. Na to, aby ste sa dostali do formy nestačí len cvičiť, ale je potrebné zmeniť svoje každodenné návyky. Toto je niekoľko z nich.

Ako byť fit aj bez návštevy posilňovne?

Pre niektorých ľudí je ťažké vyhradiť si čas na návštevu posilňovne. Iných trápi pocit, ktorý zažívajú, ak sa tam ocitnú. Mučenie na strojoch je niekedy to posledné, čo nám po ťažkom dni v práci alebo v škole napadne. Nemusíte sa presviedčať na cvičenie, ak nasledujúce veci zaradíte do každodennej rutiny. Vaše telo sa vám poďakuje.

Chôdza, chôdza a ešte raz chôdza!

Cestujete do svojej práce mestskou dopravou alebo autom? Ak áno, aj vtedy sa dá počet krokov za deň navýšiť. Skúste vystúpiť o zastávku skôr alebo zvoľte parkovisko, ktoré nesídli pod oknami firmy, v ktorej pracujete. Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb odporúča, aby väčšina dospelých nachodila denne 10-tisíc krokov. Nastavte si tento cieľ v telefóne alebo na inteligentných hodinkách a buďte motivovaní. Jednou z výhod chôdze je podpora funkčnosti a zdravia srdcového svalu a obehového systému.

Zvoľte schody namiesto výťahu

Rozprávka stará ako čas – ak chcete byt fit, zvoľte schody namiesto výťahu! Je to ďalší spôsob ako pridať kroky do vašej každodennej rutiny a zlepšiť tak kondíciu. Chôdza po schodoch rozprúdi krv v žilách a zníži sa riziko chorôb, ako sú srdcové choroby, obezita a cukrovka. Je to skvelý prostriedok na zmiernenie stresu a pomáha posilňovať kosti a spaľovať kalórie.

Jedlo tvorí polovicu úspechu

Ak ste zaradili väčšie množstvo pohybu do svojej každodennej rutiny a snažíte sa zhodiť nejaké to kilo, mali by ste zmeniť aj stravu. Snažte sa stravovať zdravšie. Mali by ste sa vyhnúť jedlám, ktoré obsahujú väčšie množstvo cukru alebo soli. Vyberte si jedlá s väčším podielom zeleniny a ovocia. Nestačí jesť iba dva alebo trikrát denne. Dôležitá je pravidelnosť a menšie porcie. Taktiež je ideálne zvoliť ťažšie jedlá uprostred dňa a ľahšie na raňajky a na večeru.

Spánok ovplyvní vašu aktivitu počas celého dňa

V dnešnom uponáhľanom svete má väčšina dospelých ľudí spánkový dlh. Tento dlh kumuluje, ak niekoľko nocí po sebe spíte menej 6 hodín. Nielenže budete unavení, môže to spôsobiť vážne zdravotné problémy. Zvyšuje sa riziko chorôb srdca, vzniku cukrovky a obezity alebo zvýšenie krvného tlaku. Odporúčaná celková dĺžka spánku pre dospelého človeka je 7-8 hodín. Pri správnej životospráve je spánok veľmi dôležitý, pretože ovplyvňuje fyzickú aktivitu, ktorú počas nasledujúceho dňa chceme vydať.

Nemyslite len na fyzické zdravie, dôležité je aj to psychické

Ak sa chcete cítiť fit, ako prvé vás napadne fyzické zdravie a vzhľad. Väčšina problémom pri chudnutí alebo cvičení pochádza zo psychiky. Ak sa necítite dobre po psychickej stránke, nebudete vedieť podávať také výkony, aké by ste chceli. Ani vaše telo s vami nebude spolupracovať. Ak sa necítite dobre, komunikujte. Vyrozprávajte sa svojej rodine, priateľom alebo odborníkovi. Psychika je krehká a môže sa ľahko rozbiť. V dnešnom svete plnom stresu, práce a dosahovania cieľov je náročné ju udržať v dobrom stave.

Aj doma sa dá zacvičiť

Na to, aby ste si 3 alebo 4-krát do týždňa zacvičili, nemusíte nutne navštíviť posilňovňu. V skoro každej domácnosti sa nachádza televízia, na ktorej sa dajú ľahko nájsť videá, podľa ktorých sa dá cvičiť. Ak nie ste fanúšikom pilatesu alebo cvičenia pred obrazovkou, choďte si zabehať alebo zaplávať. Plávania je skvelá voľba pre ľudí, ktorých trápia bolesti kĺbov alebo chrbtice. Medzi jeho najväčšie výhody patrí pomoc v oblastí psychického zdravia – pocity úzkosti sa strácajú rýchlejšie pri menej náročných fyzických aktivitách.

Aby ste sa cítili fit, nie je potrebné byť v posilňovni celé hodiny. Už len vďaka týmto tipom sa budete viac hýbať a budete sa cítiť lepšie ako predtým. Ak ste s tým ešte nezačali, hurá do toho! Leto je za rohom a vaše zdravie sa poteší. Ak ste sa doteraz viac zaujímali o psychické zdravie, zistite, ako môže cvičenie pomôcť. Postavte sa, dajte si pauzu od sociálnych sieti a choďte sa prejsť. Vaše telo vám poďakuje.