Je čas na jarné upratovanie! Toto je niekoľko tipov, vďaka ktorým bude váš dom vyzerať tip-top

archívne video

Možno je pre vás pojem „jarné upratovanie“ strašiak, ale vedzte, že ak upratujete svoj dom pravidelne a nezanedbávate ho, nemáte sa čoho báť. Pravidelnosť, ktorú treba najmú pri upratovaní dodržiavať zdôrazňuje aj majiteľka upratovacej služby Wizard of Homes, Kadi Dulude. Ak patríte k tým, pre ktorých ja upratovanie týždennou záležitosťou, zoznam jarného upratovania budete mať kratší a menej stresujúci. Ak u vás nie je upratovanie pravidelné, vedzte, že vám to potrvá dlhšie a zoznam sa trošku rozrastie.

Kadi Dulude o upratovaní hovorí: „Zametanie pod veľkými spotrebičmi, ako je chladnička, by sa malo robiť minimálne 2-krát do roka.“ Ostatné plochy ako sú napr. žalúzie, by sa mali utierať každý týždeň, aby sa predišlo náročnému jarnému upratovaniu.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Getty Images

Oplatí sa investovať aj do materiálov, ktoré používate vo svojej domácnosti. Niektoré sú ťažšie na údržbu a už po kratšom čase vyzerajú tak, akoby handričku na prach vôbec nepotrebovali. Preto je dôležité svoj priestor na upratovanie zohľadniť aj pri vyberaní spotrebičov a materiálov do domácnosti. Odporúčame menej náročné materiály na údržbu. Taktiež je dobré nešetriť pri vyberaní spotrebičov na upratovanie. Dobrý vysávač za vás spraví veľa práce a ani prach nebudete musieť utierať tak často. Super investíciou sú aj čističky vzduchu, ktoré vyčistia aj to, čo ľudské oko nevidí.

1. Spravte si zoznam a držte sa ho

Už pred samotným upratovaním si sadnite a spíšte si zoznam úloh, ktoré by ste pri jarnom nechceli vynechať. Zoznam vám pomôže sa držať iba toho, čo ste chceli a nebudete odbehovať k menej dôležitým veciam, ktoré vám predĺžia čas upratovania. Pre ešte lepšiu organizáciu úloh si zoznam rozdeľte podľa izieb a samotné úlohy si zaraďte od miest, ktoré sú podľa vás najšpinavšie.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Getty Images

2. Odstráňte neporiadok

Neporiadok zvyšuje hladinu stresu. Nikto z nás nechce byť v strese. Z pandémie si každý pamätá, ako náš dom vyzeral, keď sa všetci členovia domácnosti zdržiavali v ňom. Tam pohodený uterák, špinavé oblečenie pohodené na stoličke a v dreze sa hromadil neumytý riad. V našom mozgu to signalizuje nedokončenie práce a tým pádom zvýšenie stresovej hladiny. Ak váš dom alebo kanceláriu budete udržiavať a nebudete tam vznikať zbytočný neporiadok, budete sa aj vy cítiť lepšie.

Dodržiavajte nasledujúce úlohy a hneď sa budete cítiť lepšie:

utierajte prach pravidelne,

upracte si skriňu,

utrieďte si veci v stole.

3. Na prírodu myslíte aj pri upratovaní

Pri upratovaní myslíte na prírodu a vaše zdravie aj pri používaní prostriedkov, ktoré obsahujú nebezpečné látky. Veľa z nich sa dá nahradiť potravinami, ktoré sa nájdu v každej domácnosti. Ocot je pri odstraňovaní starého a dlho usadeného vodného kameňa účinnejší než drahé čistiace prostriedky. Pri čistení zaneseného umývadla pomôže aj sóda bikarbóna, ktorá nielenže neprevetrá vašu peňaženku, ale dokonalo vyčistí špinu aj na teniskách alebo spotrebičoch. Ak sa nechcete vystavovať chemikáliám a toxínom, použite parný čistič. Pomocnú ruku vám podá pri čistení mikrovlnnej rúry, dlaždíc, tvrdých podláh, kuchynských spotrebičov, ale aj vonkajších priestorov.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Getty Images

4. Vždy postupujte z vrchu nadol

Ak uvažujete o obyčajnom upratovaní, vždy začínajte upratovať svoj domov od stropu nadol. Dvojnásobne to platí pri jarnom upratovaní, kde sa utierajú aj miesta, kde inokedy nedosiahnete. Tým, že budete postupovať od vrchných častí, úlomky a prach sa bude sypať smerom nadol a spadne na miesta, ktoré ste ešte neupratovali. Ak by ste postupovali naopak, upratovanie by ste mohli začať odznova. Na vyššie miesta vám môže pomôcť aj vysávač s dlhou hadicou, ktorá je vhodná na odstránenie pavučín a prachu zo stropov a ventilátorov. Podlahy si nechajte na záver, ušetrí vám to čas.

5. Nezabudnite na okná a steny

Pri každom upratovaní myslíme len na podlahy a sem-tam na poličky, na ktoré nám padne zrak len vďaka rámčeku s fotografiou. Nemôžeme zabúdať na okná a steny, kde sa udržuje oveľa väčšie množstvo prachu, akoby sme si mysleli. Na utieranie stien a žalúzií stačí použiť vlhkú handričku (odporúčame nezabúdať na tip číslo 4). Pri umývaní okien sa zvyknú používať rôzne chemikálie. Je to zbytočné! Parný čistič so stierkou je skvelý spôsob, ktorý vám zabezpečí lesklé okná bez šmúh.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Getty Images

6. Pozornosť si zaslúži aj kúpeľňa a kuchyňa

Nebojte sa upratovania kuchyne. Pri tejto miestnosti by ste nemali zabudnúť na nasledovné miesta:

utriete si skrinky,

pretrieďte si potraviny (vyhoďte tie, ktoré sú už po záruke),

umyte chladničku a mrazničku,

umyte všetky spotrebiče (uistite sa, že používate správne prípravky).

Pri upratovaní kúpeľne taktiež nezabúdajte na triedenie skriniek a kozmetickej tašky. Vyhoďte všetko, čo je po záruke alebo ste už dlhšie nepoužili. Zbytočne to zaberá priestor. Dôkladne umyte sprchové hlavice, závesy na sprchovom kúte a miesta, na ktoré zvyčajne zabudnete.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Getty Images

Veríme, že naše tipy vám pomôžu pri jarnom upratovaní a nebudete to brať ako strašiaka. Taktiež odporúčame častejšie a pravidelnejšie upratovanie. Tým pádom slovo "jarné" bude pre vás "hračka“.