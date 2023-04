Zabudnite na Zelený štvrtok, Bielu sobotu či Veľkonočný pondelok: Toto sú NOVÉ názvy sviatočných dní!

BRATISLAVA - Veľká noc po novom? Mnohí sú už pri týchto zmenách po minulom roku zabehnutí, no viacerí o tom zrejme ešte netušia, no tento rok nezažijeme žiadnu kvetnú nedeľu, zelený štvrtok, bielu sobotu či veľkonočný pondelok. Všetky názvy týchto tradičných sviatkov prešli v rámci aj v rámci cirkvi na Slovensku zmenou a my vám ju pripomenieme. Viete napríklad to, že dnes nie je žiadna kvetná nedeľa, ale palmová?

Viacerí kresťania po Slovensku si už minulý rok všimli, že nastala cirkevná zmena v názvových označeniach veľkonočných sviatkov. Táto zmena spočíva vo filozofickej zmene názvov jednotlivých dní veľkého (po novom svätého) týždňa. Pre veriacich ľudí to teda znamená, že už nemajú v kalendároch veľký piatok či zelený štvrtok, ale úplne nové názvy.

Poďme si teda tieto nové názvy spolu prejsť.

Veľký týždeň - Svätý týždeň

2.4. - Kvetná nedeľa - Palmová nedeľa (dnes)

6.4. - Zelený štvrtok - Štvrtok svätého týždňa

7.4. - Veľký piatok - Piatok utrpenia Pána

8.4. - Biela sobota - Svätá sobota

9.4. - Veľkonočná nedeľa - Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

10.4. - Veľkonočný pondelok - Pondelok vo Veľkonočnej oktáve

Došlo k nesprávnemu chápaniu starých nemeckých názvov, mieni liturgista

To, prečo k tejto zmene došlo vysvetľoval už liturgista Vladimír Kiš v televízii zameranej na kresťanov TV Lux. "Máme nové zmeny preto, lebo sa snažilo ísť čoraz intenzívnejšie po doslovných prekladoch," začal Kiš. "Napríklad Zelený štvrtok odvodzuje svoj názov zo starej nemčiny, kde však došlo aj k nesprávnemu chápaniu starého nemeckého názvu," vysvetlil.

"Som rád, že môžeme špeciálne o týchto dňoch rozprávať. Určite sa to už dotklo aj kňazov a zaujíma ich, aká zmena tam nastala a prišla diskusia medzi kňazmi. Hovoríme si aj to, že je to často otázka vzniku. Zvykneme si a často sa aj obohatíme. Aj pre veriacich je to benefit," povedal Kiš s tým, že s každou vynovenou gramatickou zmenou kresťanských textov sa aj veriaci priučia niečomu novému, pričom ide o tie isté texty, len s iným prekladom.

Prečo Palmová nedeľa?

Kiš vysvetlil aj preklad dnešného sviatočného dňa. "Z Kvetnej nedele sa stáva Palmová, pretože je to inšpirované biblickým textom, kde ľudia vítali Pána Ježiša a mávali palmovými ratolesťami a kládli mu ich pod nohy. Pre nás to však neznamená, že by sme mali úplne zameniť túto tradíciu a aby sme zháňali palmové ratolesti," objasnil liturgista o dni, kedy väčšinou veriaci prinášajú do chrámu tzv. bahniatka, aby ich kňaz posvätil.