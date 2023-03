WAU To je ale kočka: Podpredseda parlamentu sa popýšil fotkou mladej krásky, odhalenie IDENTITY!

BRATISLAVA - To je ale poriadna šupa! Zdá sa, že podpredseda parlamentu pokojne nespáva. Len 18 ročná Ema je poriadna kočka a pokojne by mohla konkurovať svetovým modelkám. Aký vzťah ich spája s podpredsedom parlamentu Petrom Pčolinským (Sme rodina)?

Mladá a krásna Ema je študentkou bilingválneho gymnázia v Poprade. „Myslím, že mám najkrajšiu dcéru na svete,“ napísal na sociálnej sieti pyšný otec Peter Pčolinský. Ema by pokojne mohla byť modelkou, ale jej otec má jasnú predstavu o jej budúcnosti.

Základom je podľa neho vzdelanie. „Bol by som rád, keby študovala a v živote robila to, čo ju bude baviť. Samozrejme, aby jej vzdelanie malo aj praktické uplatnenie v živote,“ povedal pre topky.sk hrdý otec Peter Pčolinský. Muži v jej okolí by sa mali mať na pozore pred ním, lebo svoju dcéru z prvého manželstva chráni. Dozvedeli sme sa, že Ema je šťastne zadaná. „Už som sa s jej priateľom zoznámil. Je to mladý a veľmi šikovný chalan,“ dodal podpredseda parlamentu.