Na horách stále platí druhý stupeň lavínového nebezpečenstva

Sneh z poslednej periódy sneženia v pondelok (27. 3.) a v utorok (28. 3.) je podľa Buliaka rozmiestnený veľmi nerovnomerne. "Náveterné strany sú vyfúkané až na tvrdý ľadový podklad alebo na pôdu, na záveterných stranách je sústredené veľké množstvo nového snehu. Hlavným lavínovým problémom je preto vetrom previaty sneh na južných, juhovýchodných a východných svahoch," priblížil.

Počas štvrtka zasiahne horské územia Slovenska nastupujúci teplý front

Zároveň upozornil, že v miestach, kde vietor navial vankúše alebo tvrdšie dosky možno pri veľkom dodatočnom zaťažení uvoľniť lavínu. A to predovšetkým na strmých alebo extrémne strmých svahoch. Počas štvrtka zasiahne horské územia Slovenska nastupujúci teplý front. To prinesie zamračené počasie a zrážky, ktoré budú mať snehový charakter len v najvyšších polohách. Teploty dosiahnu v stredných polohách plus dva až plus päť, v najvyšších polohách mínus dva až plus tri stupne Celzia.