Poslanci majú zviazané ruky: Táto sociálna sieť je pre nich oddnes tabu! Svetový trend už dorazil aj do nášho parlamentu

Informačné systémy Národnej rady začali blokovať čínsku aplikáciu a vedúci kancelárie NR SR jej používanie na služobných zariadeniach zakázal zamestnancom a odporučil to aj poslancom. Urobili tak v odpovedi na varovania jednotiek CSIRT, CERT, NÚKIB ČR, ako aj ďalších autorít v olbasti kybernetickej bespečnosti. K rozhodnutiu dospel aj kancelár Daniel Guspan, ktorý sa odvoláva na vyjadrenie práve týchto zložiek. Podľa nich totiž TikTok „predstavuje významné riziko v oblasti kybernetickej bezpečnosti a v oblasti kyberšpionáže“.

„Množstvo, spôsob a typ údajov, ktoré sú zbierané, nezodpovedajú primárnemu určeniu aplikácie ako sociálnej siete a môžu byť použité na cielený kybernetický útok na konkrétne osoby, ich väzby, zariadenia a iné aktíva, ktoré osoba používa pri práci s elektronickými komunikačnými prostriedkami,“ priblížil kancelár.

Kancelár Guspán vyzval k obozretnosti aj poslancov NRSR

Kancelária NR SR sa v dôsledku týchto skutočností rozhodla zamedziť inštaláciu a používanie aplikácii, ktoré sú považované za bezpečnostnú hrozbu. Zákaz bude momentálne platiť pre zariadenia parlamentu. Podľa dostupných informácií by notebooky v správe Národnej rady mali vlastniť aj všetci poslanci. Kancelár Guspan zakázal používanie TikToku aj všetkým zamestnancom a súčasne im bolo zakázané aj pripájanie sa do parlamentných IT systémov so zariadením s nainštalovanou aplikáciou TikTok.

„Pri tejto príležitosti si Vás a Vašich asistentov ako používateľov informačného systému Kancelárie NR SR dovoľujem požiadať, aby ste zvážili prijatie rovnakých bezpečnostných opatrení aj na Vašich zariadeniach, ktoré mnohí používate na pripojenie k elektronickým službám poskytovaných kanceláriou NR SR,“ odkázal kancelár poslancom. Dodal, že aplikácia TikTok je po novom v celej infraštruktúre Národnej rady blokovaná a nebude sa dať používať.