Proces v korupčnej kauze podnikateľa Štefana Žigu pokračuje výsluchmi svedkov

PEZINOK - Pred samosudcom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku pokračuje v utorok proces v korupčnej kauze podnikateľa Štefana Žigu. Obžalovaný vinu odmieta. Prítomní sú traja svedkovia, najskôr vypovedá bývalý policajt Peter Koščo. Ako tretí v poradí by mal absolvovať výsluch podnikateľ Peter Petrov.

Obžaloba na Štefana Žigu bola podaná pre podozrenie z prečinu podplácania vtedajšieho šéfa finančnej polície Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Bernarda Slobodníka v období rokov 2016 až 2020. Ide najmä o skutky nadväzujúce na kauzu mediálne známu ako Valčeky.

"Nikdy som nebol prítomný pri tom, že by si Slobodník a Štefan Ž. niečo navzájom odovzdávali," povedal Koščo pred súdom. Priblížil, že v minulosti viackrát viezol Slobodníka, ktorý bol vtedy jeho nadriadený, na stretnutia so Štefanom Žigom. "Bral nás v podstate aj ako ochranku," dodal svedok. Zdôraznil, že väčšinou nebol pri rozhovoroch obžalovaného so Slobodníkom prítomný.

Slobodníkovi mal dať 85-tisíc

Celkovo mal Štefan Žiga podľa obžaloby odovzdať Bernardovi Slobodníkovi minimálne 85.000 eur. Protihodnotou za úplatky malo byť zabezpečenie beztrestnosti či informácií o trestných konaniach. Pôvodne Štefan Žiga čelil aj podozreniam z podplácania bývalého šéfa kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makóa V tomto prípade mu na začiatku roka 2022 bolo obvinenie zrušené Generálnou prokuratúrou SR.

Štefan Žiga má byť v príbuzenskom vzťahu s exministrom hospodárstva a súčasným nezaradeným poslancom Národnej rady SR Petrom Žigom.