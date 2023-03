Čo sa stalo v byte v Petržalke? Rodinná dráma skončila tromi mŕtvymi! VIDEO Sused skritizoval políciu, tá objasňuje

BRATISLAVA - V nedeľu sa v bratislavskej Petržalke odohrala rodinná tragédia. Okolo 10:15 vyskočil z okna bytu muž. Neskôr poobede z toho istého okna vyskočila žena. Keď vošla polícia do bytu, naskytol sa jej hrozný pohľad. Vnútri ležal zavraždený 9-ročný chlapec.

Podľa doterajších informácií policajti prijali krátko po 10:15 informáciu, že na Vyšehradskej ulici v Petržalke vypadol z okna muž. Ten zraneniam podľahol po prevoze do nemocnice. O päť hodín neskôr polícia prijala ďalšie oznámenie - z rovnakého okna v byte vypadol ďalší človek, tentokrát išlo o ženu. Tá mala aj bodné zranenia. Polícii sa podarilo o 16:30 lokalizovať byt, ktorý otvorili a vnútri našli mŕtveho 9-ročného chlapca. Ten bol synom ženy a rovnako bol pobodaný.

Hneď po udalosti sa začali vynárať rôzne teórie a konšpirácie o tom, čo robila polícia toľko hodín medzi smrťou muža a ženy. Skritizoval ju aj sused, ktorý nám povedal, že na mieste videl len troch príslušníkov polície. "Ja sa pýtam, koľko ich pracovalo na identifikácii bytu? Boli tu len traja," hovorí sused. Oslovili sme aj viacero ďalších ľudí, ktorí na adrese bývajú, no nikto z uvedených nevedel, čo sa mohlo v byte odohrať.

Jednou z verzii je tá, že muž dobodal dieťa aj ženu a potom vyskočil z okna. Žena bola v bezvedomí a keď sa prebrala a uvidela mŕtveho syna, tak sa rozhodla ukončiť svoj život tiež skokom z okna.

Polícia vysvetľuje

Po masívnej kritike, ktorá sa na políciu zniesla po zverejnení prípadu, však muži zákona teraz vniesli viac svetla. "V súvislosti so včerajšou tragickou udalosťou, ku ktorej došlo na Vyšehradskej ulici, bolo zo strany vyšetrovateľa Odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave začaté trestné stíhanie pre tri skutky. Vo vzťahu k pádu 27-ročného muža z jedného z bytov obytného domu, v dôsledku ktorého muž utrpel zranenia, ktorým v priestoroch nemocnice podľahol, bolo začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia. Vo vzťahu k pádu 39-ročnej ženy, z jedného z bytov obytného domu, v dôsledku ktorým žena na mieste podľahla, bolo začaté trestné stíhanie vo veci zločinu zabitia. Vo vzťahu k nálezu tela 9-ročného chlapca bez známok života v priestoroch jedného z bytov, začal vyšetrovateľ trestné stíhanie vo veci obzvlášť závažného zločinu vraždy," informoval hovorca Michal Szeiff.

Galéria fotiek (6) V Petržalke vyskočil z okna muž, po ňom aj jeho sestra. V byte našli mŕtve dieťa

Zdroj: Topky/Maarty Galéria fotiek (6) Dvere, za ktorými sa rodinná tragédia odohrala

Zdroj: Topky/Maarty

Ozrejmil, že ihneďpo prijatí prvotného oznámenia o páde muža z jedného z bytov, policajti na mieste začali vykonávať potrené úkony s cieľom objasnenia okolností tejto udalosti. "Policajti pristúpili k tejto situácii zodpovedne a na mieste vykonali bezodkladne po príchode prvotné úkony. Po príchode hliadky PZ na miesto sa zranený muž nachádzal vo vozidle rýchlej lekárskej pomoci. V zmysle prijatého oznámenia však nebolo jednoznačne zrejmé, z ktorého bytu 7-poschodového obytného domu k pádu muža došlo, rovnako tento muž pri sebe nemal žiadny doklad totožnosti a zároveň nikto z obyvateľov obytného domu muža nespoznal," vysvetlil hovorca.

Policajti sa tak snažili skontaktovať s obyvateľmi každého z bytov, no nie so všetkými sa im to podarilo. "V rámci preverovania okolností udalosti na mieste činu policajti získali od obyvateľov domu informácie, ktorých hodnovernosť bolo potrebné verifikovať, avšak vzhľadom na neprítomnosť viacerých obyvateľov bytového domu bolo preverovanie časovo náročnejšie. Pri viacerých bytoch nikto nereagoval na opakované pokusy o skontaktovanie. V tom čase neexistoval zákonný dôvod, aby policajti využili svoje oprávnene a otvorili niektorý z bytov," povedal Szeiff s tým, že v rámci vykonaných úkonov bola využitá aj možnosť služobného dronu.

Galéria fotiek (6) V Petržalke vyskočil z okna muž, po ňom aj jeho sestra. V byte našli mŕtve dieťa

Zdroj: Topky/Maarty Galéria fotiek (6) V Petržalke vyskočil z okna muž, po ňom aj jeho sestra. V byte našli mŕtve dieťa

Zdroj: Topky/Maarty Galéria fotiek (6) V Petržalke vyskočil z okna muž, po ňom aj jeho sestra. V byte našli mŕtve dieťa

Zdroj: Topky/Maarty

"Až po druhej udalosti – pádu osoby ženského pohlavia sa podarilo polícii identifikovať totožnosť ženy a následne lokalizovať konkrétny byt. Následne po splnení zákonných dôvodov – tzn. byt nikto neotváral, nepodarilo sa nadviazať kontakt s nikým v byte a vzniklo dôvodné podozrenie, že sa v ňom môže nachádzať ďalšia osoba, policajti využili svoje zákonné oprávnenia a do bytu vošli. Vyšetrovanie v tomto prípade v súčasnej dobe aj naďalej intenzívne pokračuje. Z dôvodu, aby nedošlo k jeho zmareniu, bližšie informácie poskytneme až keď to situácia vo vyšetrovaní umožní," dodal hovorca.