Návrh o práve dieťaťa na sprievod v nemocnici mal viaceré nedostatky

BRATISLAVA - Návrh novely, ktorou sa malo zaviesť právo dieťaťa do 18 rokov na nepretržitú prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, mal viaceré aplikačné nedostatky. Tvrdí to poslankyňa Eva Horváthová (OĽANO). Poslanci OĽANO chceli podľa nej podporiť návrh aj v druhom čítaní, ak by sa nedostatky upravili.

Jediná výnimka z práva na sprievod hovorila o tom, že prítomnosť osoby by bola obmedzená, ak je nezlučiteľná s povahou poskytovaného zdravotného výkonu, pričom podrobnosti mala upraviť podzákonná norma. Táto výnimka je podľa Horváthovej nedostatočná. Navyše dodala, že v podzákonnej norme je možné upraviť len to, čo je v zákone, nie nad rámec zákona. Na štvrtkovej tlačovej konferencii deklarovala, že OĽANO chce, aby boli práva detí ukotvené v právnom poriadku, preto novelu podporili v prvom čítaní.

Avizovali podporu v druhom čítaní, ak by bol v znení ľahko aplikovateľnom do praxe. Návrh podľa nej nezahŕňal situácie, ktoré by mohli ohroziť zdravotnú starostlivosť deťom, ak by tam bol vyšší počet sprevádzajúcich osôb. Ako príklad spomenula epidemiologickú situáciu, ale aj vtedy, ak by to neumožňovali priestorové či personálne možnosti. V zákone je uvedený nulový dopad na rozpočet, no zároveň podľa Horváthovej predkladatelia priznali, že pôvodne mali v návrhu vyčlenenú sumu na prístavbu v zdravotníckych zariadeniach.

Dieťa by malo mať nárok na prítomnosť sprevádzajúcej osoby

Problematické sú aj prípady, keď je dieťa týrané, alebo keď nesúhlasí s prítomnosťou rodiča, ale aj pri rôznych diagnózach, kde je podľa Horváthovej potrebné posudzovať, či je prítomnosť rodiča vhodná. Horváthová tiež ozrejmila, že s predkladateľmi komunikovali aj pred rokom a pol, keď návrh neprešiel, a za ten čas sa podľa nej z hľadiska ich výhrad nič nezmenilo. "Keďže sme vedeli, že s inou verziou by predkladatelia nesúhlasili, rozhodli sme sa postupovať tak, že vystúpime v rozprave, povieme na to svoj názor a pripravíme pozmeňujúci návrh, ktorý by naše obavy reflektoval," ozrejmila. Podľa ich návrhu by malo dieťa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti právo na prítomnosť sprevádzajúcej osoby, ak jej prítomnosť nenaruší alebo nenarúša poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo ak neexistujú iné závažné dôvody.

Lekár by tiež mohol vylúčiť prítomnosť osoby v prípade podozrenia o týraní alebo zneužívaní dieťaťa. Predkladateľka návrhu Vladimíra Marcinková (SaS) uviedla, že takéto situácie sú už upravené v legislatíve. Marcinková napokon novelu stiahla, pretože prešiel pozmeňujúci návrh z dielne OĽANO, ktorý podľa nej zásadne menil pôvodný návrh a rozširoval ho. OĽANO ju podľa jej slov o svojich krokoch vopred neinformovalo. Tvrdí, že na výboroch v parlamente prešli k jej návrhu zmeny, ktoré boli dohodnuté s rezortom zdravotníctva.