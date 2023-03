Prokuratúra reaguje na slová šéfa polície: Drsná kritika Hamrana pre postrelenú študentku!

Policajný prezident Štefan Hamran sa na stredajšej tlačovej konferencii vyjadril aj k prípadu postrelenej kadetky policajnej akadémie Mišky. Tá je stále v nemocnici s pravdepodobne doživotnými následkami. V prípade ani po dvoch týždňoch nie je nikto obvinený. "Chceme postaviť pred súd každého, kto mal akúkoľvek mieru zodpovednosti za to, čo sa stalo na Akadémii Policajného zboru," uviedol Hamran. Povedal, že s postrelenou Michaelou sa ťažko robia úkony, pretože ju museli niekoľkokrát uviesť do umelého spánku. Zároveň však skritizoval jej právneho zástupcu Marka Polakoviča. Ten sa v utorok na Výbore pre obranu a bezpečnosť sťažoval, že jemu a jeho klientke nebolo umožnené nahliadnutie do spisu. Podľa Hamrana však o to požiadal len deň predtým.

Na jeho slová teraz zareagovala Krajská prokuratúra v Bratislave, ktorá Hamrana požiadala, aby nevytváral "tlak" na orgány činné v trestnom konaní. "V súvislosti s včerajším vyjadrením prezidenta PZ Hamrana v trestnej veci postrelenej kadetky PZ na Akadémii PZ, Krajská prokuratúra Bratislava opätovne a dôrazne žiada prezidenta PZ, aby neprekračoval a nezneužíval svoje postavenie, bez poznania spisu a dôkaznej situácie neprejudikoval ďalší postup a rozhodnutia v prebiehajúcich trestných veciach a nevytváral tak na činnosť orgánov činných v trestnom konaní nenáležitý tlak," uviedol prokurátor a hovorca Juraj Chylo.

archívne video

"Prezident PZ nemá voči orgánom činným v trestnom konaní žiadne nadradené postavenie, orgány činné v trestnom konaní sú pri svojej činnosti nezávislé a samostatné, preto boli vyjadrenia prezidenta PZ k neskončeným trestným konaniam nenáležité. Súčasne zdôrazňujeme, že poskytovanie informácii v trestnom konaní je v zmysle Trestného poriadku právomocou orgánov činných v trestnom konaní a nie prezidenta PZ, ktorý orgánom činným v trestnom konaní nie je," dodal Chylo. Postrelená 20-ročná študentka policajnej akadémie je stále v nemocnici a za sebou má niekoľko operácií. Michaele hrozia doživotné následky a ochrnutie.