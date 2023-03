Meteorológovia varujú pred silným vetrom: Platia aj výstrahy

Doobeda treba so silnejším vetrom počítať v okresoch Námestovo, Tvrdošín, Kežmarok, Poprad a Stará Ľubovňa. Od 11.00 h do 18.00 h tiež platí výstraha prvého stupňa v celom Nitrianskom a Trnavskom kraji. Nárazovo tam môže vietor dosiahnuť až 85 kilometrov za hodinu. V Banskobystrickom, Trenčianskom, Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji môže vo vyšších polohách vietor dosiahnuť rýchlosť v priemere od 70 do 85, nárazovo až do 135 kilometrov za hodinu.

Zdroj: SHMÚ