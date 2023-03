Streľba na policajnej akadémii sa zamotáva: Nočná návšteva u Mikulca! Polícia zadržala brata postrelenej Michaely

Archívne video:

Dom ministra vnútra Romana Mikulca mal byť len niekoľko dní od nešťastného incidentu terčom nevšedného prieskumu. Podľa informácii Nového času malo dôjsť v sobotu (4. 3.) k narušeniu bezpečnosti ministrovho domu. „Miškin brat spolu s kamarátom Marekom a ďalším mužom mali v sobotu rozhodnúť, že sa pôjdu na viac informácií o tragédii na Akadémii PZ opýtať ministra vnútra Romana Mikulca – no priamo k nemu domov,“ informuje portál s tvrdením, že na krku tak teraz majú veľký problém.

Najpodstatnejšou otázkou k celému prípadu aktuálne je, ako vôbec mohlo k nešťastiu dôjsť. Rovnakú otázku si mali klásť aj brat postrelenej kadetky Štefan s jeho kamarátom Marekom. „Pišta bol veľmi smutný kvôli svojej sestre a s Marekom rozoberali, prečo Miška neleží v Nemocnici sv. Michala, keďže je policajtka,“ povedal zdroj spomínanému portálu. „Marekovi napadlo, že z minulosti pozná ministra vnútra Romana Mikulca. V opitých hlavách im skrsol plán, že sa ho to pôjdu rovno opýtať. Keďže bolo neskoro večer, rozhodli sa, že zaklopú uňho doma. Samozrejme, v triezvom stave by im to nezišlo na um,“ doplnil zdroj.

K zvratu malo dôjsť krátko pred polnocou

Muži, medzi ktorými mal byť aj brat postrelenej, stáli krátko pred polnocou pred Mikulcovým domom, údajne mali zvoniť na zvonček. „Keďže im nikto neotváral, mali pocit, že zvonček nefunguje, a keďže bránka bola zatvorená, rozhodli sa dvaja preliezť plot a zaklopať na dvere. V tom stave si to, samozrejme, neuvedomili, mali len pocit, že zaklopú a opýtajú sa. Potom zbadali ochrankára a tušili, že je zle. Už bolo neskoro,“ opísal dianie.

Brata postrelenej mala zadržať polícia, Mikulec reaguje

Po celom incidente na miesto v krátkosti dostavili bezpečnostné zložky. „Pištu zobrali hneď, ale nevideli, že Marek tam bol tiež, preto ho nechali tak. Ten bol v nedeľu ráno na výsluchu, lenže keď minister odovzdal kamerové záznamy a zistili, že plot preliezol aj Marek, tak k nemu v noci z nedele na pondelok nabehlo asi desať kukláčov a zobrali ho do cely predbežného zaistenia,“ priblížil nočný exces. Podľa ďalších informácií boli všetci muži prepustení. Aktuálne však majú byť obvinení z porušovania domovej slobody. Podľa zdroja im hrozí trest odňatia slobody na 3 až 8 rokov.

K celému incidentu vyjadril aj samotný minister. „Každý, kto príde ku mne ohlásený a v prípade, že som doma, samozrejme, štandardne cez bránku, je vítaný. Naopak, kto má iné úmysly, nech nesie zodpovednosť za svoje činy. Som informovaný, že uvedeným prípadom sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave IV, polícii som poskytol kamerové záznamy pre účely vyšetrovania. Ďalšie informácie z dôvodu aktuálne prebiehajúceho vyšetrovania nie je možné poskytnúť,“ povedal Mikulec.