VIDEO Na výbore bolo znova dusno: Žilinka sa zastal svojej pravej ruky! Od Baránika žiada ospravedlnenie

Video: Generálny prokurátor Maroš Žilinka po rokovaní ústavnoprávneho výboru

Bol to práve Baránik, ktorý chcel, aby Žilinka prišiel na rokovanie ústavnoprávneho výboru a vysvetlil situáciu, kedy jeho podriadené prokurátorky Habčáková a Cibuľová intervenovali na súde v prospech ľudí z prostredia Smeru a Sme rodina.



Šéf výboru teda do parlamentu generálneho prokurátora zavolal. Poslanci ho spovedali približne hodinu. Svoje si však povedal aj prvý muž slovenskej prokuratúry a to hneď v úvode. Od Alojza Baránika totiž chcel, aby sa ospravedlnil prvému námestníkovi generálnej prokuratúry Jozefovi Kanderovi za "dehonestujúce a veľmi nepríjemné oslovenie," ktoré na jeho adresu použil v pléne Národnej rade v rozprave k správe o činnosti generálneho prokurátora.

Alojz Baránik

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Poslanec za SaS ho totiž nazval „tajtrlíkom.“ "Potom môžeme pokračovať," uviedol Žilinka. Baránik sa však ospravedlniť nemienil. Jeho reakcia bola stručná. "Beriem túto vašu prosbu na vedomie," povedal s tým, že "to, ako poslanec vykonáva svoj mandát, je vecou jeho presvedčenia."

"Ďakujem pekne. Aj keď nesúhlasím s tým, že výkon mandátu v súlade s určitým presvedčením sa rovná hanlivo označovať a urážať prvého námestníka generálneho prokurátora, alebo iného verejného činiteľa, ale je to vaše stanovisko, váš pohľad na svet. Ja ho beriem na vedomie," povedal Žilinka.

Baránik ešte dodal, že nepočul, že by takéto ospravedlnenie generálny prokurátor žiadal aj od iných poslancov, napríklad od šéfa Smeru-SD Roberta Fica za vyjadrenia na adresu prezidentky Zuzany Čaputovej. "Myslím, že tu meriate dvojakým metrom," povedal Baránik. "Ja vnímam vyjadrenia politikov aj k iným ústavným činiteľom, aj ku mne - že, pán Šeliga - ale je to pán prvý námestník a nemyslím si, že je to človek, ktorý by si zaslúžil, aby ho poslanec Národnej rady SR označoval za tajtrlíka a to aj vzhľadom na jeho celoživotnú prácu na prokuratúre a na to, čomu bol vystavený, keď pôsobil na Najvyššom súde SR," reagoval Žilinka.