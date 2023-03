Kontrarevolúcia v zdravotníctve, sestričky ako z nemocnice na okraji mesta: Neuveríte, čo budú mať na sebe!

Archívne video:

Ministerstvo zdravotníctva sa rozhodlo reagovať na dlhodobý dopyt po jednotnej uniforme zdravotných sestier. „Už 25 rokov sestry prestávajú byť rozpoznávateľné v tímoch zdravotníckych a nezdravotníckych pracovníkov v rozsiahlej sieti zdravotníckych a sociálnych služieb. Pacienti pritom majú právo na prvý pohľad vedieť, či ich ošetruje kvalifikovaná sestra,“ priblížil rezort.

Riešením tohto problému má byť podľa ministerstva návrh piatich uniforiem, ktoré by súčasne mali prispieť k zvýšeniu prestíže tohto povolania. „Módna návrhárka pripravila modely, ktoré boli vytvorené na základe daných kritérií a majú prvky klasickej modrobielej uniformy, čo môže zvýšiť šance na úspešné etablovanie v praxi,“ vysvetľuje ministerstvo. Autorkou modelov je Zuzana Hákova, ktorej ich príprava trvala 9 mesiacov v rámci tvorivej skupiny. Súčasťou tejto skupiny mali byť aj skúsené sestry z praxe hneď z viacerých pracovísk a pôvodné návrhy mali byť finálne upravené práve podľa ich požiadaviek.

Galéria fotiek (5) Nové návrhy uniforiem pre zdravotné sestry

Návrhy uniforiem nemusia byť ich finálnou podobou, rozhodnúť by mala prax

Podľa ministerstva by zverejnené modely nemuseli predstavovať ich definitívnu podobu, nakoľko práve v tejto dobe prebieha pilotná etapa ich skúšania v praxi. Skúšanie predstavených modelov sa má uskutočňovať na vybraných pracoviskách a súčasne s ich testovaním prebieha aj zber podnetov a pripomienok zo strany zdravotných sestier. „Rezort si od zavedenia jednotných uniforiem sľubuje, že aj tento krok prispeje k pozdvihnutiu prestíže krásneho a náročného povolanie, aké vykonávajú naše sestry," dodali.

Galéria fotiek (5) Nové návrhy uniforiem pre zdravotné sestry

Nové uniformy nie sú zdravotným sestrám ani študentkám medicíny po chuti

Na nové uniformy sa pozrela aj zdravotná sestra Ľubica. „Viem si rozhodne predstaviť krajšie uniformy. Zapáčil sa mi maximálne tak jeden model, rozhodne nejde o zmenu k lepšiemu. O zvyšovaní lukratívnosti povolania sa kvôli uniformám nemôžme ani baviť. To že dostanem uniformu určite nezvýši lukratívnosť nášho povolania a určite nie pri týchto modeloch," povedala pre redakciu.

Ilustračná foto - zdravotná sestra

Svoje k uniformám povedala aj študentka v 6. ročníku medicíny Soňa. „Takéto uniformy by som ako zdravotná sestra nosila len keby to bolo nutné, dobrovoľne rozhodne nie. V nemocnici možno registrujem nedostatky v tom, že pacienti vedia zdravotnú sestru od lekára, či iného zdravotníckeho pracovníka odlíšiť len málokedy. Všetci sa obliekame rovnako, väčšinou sú to biele rifle a pekná farebná košeľa. Uniformy by neboli možno na škodu, no ak by to už malo byť oblečenie čo zvýši prestíž, rozhodne by mali byť modernejšie a krajšie,“ priblížila.

Galéria fotiek (5) Zdroj: thinkstockphotos

„Ako zdravotná sestra by som to nosiť nechcela. Zároveň by som povedala, že o prestíži sa hovoriť nedá. Povolanie si predsa nevyberáte na základe uniformy. Trúfnem si ale povedať, že by sme mali napredovať a nie ísť v dobe o 60 rokov dozadu. V práci by som sa mala cítiť komfortne, nie byť v oblečení, ktoré mi je nepríjemne. Inšpirovať by sme sa mali napríklad uniformami na západe, možno nie sú lepšie, ale aspoň nie sú smiešne. Naozaj to pôsobí ako zo 60. rokov, dnes sa už nosia jednoduché strihy," povedala pre našu redakciu aj ďalšia študentka medicíny Silvia.