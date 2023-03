Ministerstvo zdravotníctva vydá vyhlášku o prerozdeľovacom mechanizme pre poisťovne

BRATISLAVA - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vydá vyhlášku o prerozdeľovacom mechanizme pre zdravotné poisťovne budúci týždeň. Aktuálne je v štádiu finalizácie. Potvrdili z komunikačného odboru rezortu. Na jej vydanie čaká Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) či zástupcovia ambulancií, ktorí rokujú so zdravotnými poisťovňami o zmluvných podmienkach na tento rok.

ANS v piatok pripomenula, že aktuálne platné dodatky s poisťovňami nepokrývajú oprávnené nároky nemocníc a platia len do konca marca. "Ak urýchlene nedôjde ku konkrétnym krokom, ktoré by tieto prísľuby premenili na realitu, bude reálne ohrozený sociálny zmier," upozornila asociácia. Vyhláška má priniesť 238 miliónov eur určených pre členov ANS.

Platnosť dodatkov končí v marci aj ambulanciám združeným v Zdravite a Zväze ambulantných poskytovateľov (ZAP), ktoré už dlhšie žiadajú dofinancovanie ambulantného sektora. Ak nedôjde k dohode so zdravotnými poisťovňami, od apríla s nimi budú ambulancie v nezmluvnom vzťahu.

Všeobecná zdravotná poisťovňa a Dôvera mali zmluvy s ambulanciami platné do konca januára. Ich predĺženiu predchádzala dohoda o dofinancovaní sektora o 283 miliónov eur. ZAP podmienil ďalšie predĺženie do konca marca tým, že zdravotné poisťovne dodržia záväzok deklarovaného medziročného zvýšenia minimálne na úrovni 20 percent. Súkromná Union zdravotná poisťovňa má platné zmluvy s ambulantnými združeniami rovnako do konca marca, s niektorými ambulantnými lekármi aj dlhšie.